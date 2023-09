Itt Postapont nyitását kérjük! – hirdeti harsány piros betűkkel a vacsiköziek kérését a Gázló utcai posta előtti hirdetőtáblára feszített transzparens. Mint arról mi is beszámoltunk, november 14-én hat kecskeméti postahivatalt zárt be a Magyar Posta, azóta kong az ürességtől a vacsiközi posta is. Az intézkedés a hivatalok környékén több ezer lakót érintett, köztük a Gázló utcai hivatallal a vacsiközieket is. Azóta a városközpontban lévő nagypostára vagy a széchenyivárosi postára kell járniuk az ajánlott levél vagy a csekkbefizetés ügyében a Vacsiközben élőknek, de mivel ezek igen leterhelt hivatalok, sokan lakóhelyüktől még távolabbi postára járnak ügyeiket intézni.

A bezárást követő közgyűléseken többször komolyan tárgyalták a bezárt hivatalok valamilyen formában megvalósuló helyettesítését, illetve az újranyitás kérdését. A városvezetés felmérést végzett arról, hogy melyek azok a szolgáltatások, amiket hiányolnak az emberek, főleg a Hunyadivárosban és a Vacsiközben. Ugyan létesültek postai csomagautomaták a bezárásokat követően Kecskeméten, de a felmérés során kiderült, hogy leginkább a készpénzes csekkbefizetést és az ajánlott levél feladásának lehetősége hiányzik az emberek és kisvállalkozások számára, ezért a csomagautomaták nem hoztak megoldást.

Fotó: Horváth Péter

Most úgy tűnik, hogy megszületett a válasz a városrészben élő postahasználók problémájára.

– A vacsiköziek nem maradnak posta nélkül, postapont nyílik a Gázló utcában – jelent meg két napja a közzététel Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közösségi oldalán. Részleteket nem árult el a polgármester a bejegyzésében. Nem derült ki, hogy hol lesz a Postapont a városrészben, netalán a korábbi postahivatal épületében kap-e helyet.

Tóth Szilárd, a kerület önkormányzati képviselője is megosztotta a hírt közösségi oldalán. Ő azt írja, hogy újranyit a Gázló utcai posta, de hozzáteszi, hogy további részleteket nem ismer. Arról is szól a bejegyzésben, hogy célt ért az aláírásgyűjtés a közel 700 aláírással.

Egyébként a hírt már a posta előtti piros postaládára ragasztott lap is hirdeti, ugyanabban a formában, amit a polgármester közzétett, de az aláírás nem a polgármester neve, hanem „A Civilek”.

Fotó: Horváth Péter

Feltettük kérdéseinket az önkormányzatnak arról, hogy hol nyílik Postapont, ki üzemelteti majd és szükséges-e ehhez önkormányzati forrást rendelni, de lapzártánkig nem érkezett válasz tőlük.

Időközben a polgármester Gong rádióban tett nyilatkozatából megtudtuk, hogy

a Postapont a Gázló utcai postahivatal épületében, annak egy részén fog működni. A működtetésére vonatkozó jogot, csakúgy, mint a Hunyadivárosi Közösségi Házban található pont esetében, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület nyerte el és várhatóan már télen elindul a postai szolgáltatás.

Nyakunkba vettük a Vacsiközt, hogy rögtönzött, rövid közvélemény-kutatást végezzünk a lakosság körében arról, mennyire hiányzott a posta a környéken és mit szólnak a Postapont létesítéséről érkezett hírhez.

A posta mögötti játszótéren egy unokájával sétáló nagypapa úgy kommentálta a hírt, hogy őt magát nem érinti sem a posta hiánya, sem a megléte. Mint fogalmazott, a posták felett eljárt az idő és minden szolgáltatását sokkal jobb minőségben megtaláljuk máshol. Ő maga ha csomagot akar feladni, akkor a csomagküldő cégek közül választ, melyek gyorsan és biztonságosan eljuttatják a csomagot a címre. Ha levelet ír, azt elektronikus formában teszi és a csekkel sem bajlódik, mert a netbankon keresztül csoportos beszedési megbízással fizeti számláit. Mint mondta, meghaladta a kor a postákat, és ez látszott is a Gázló utcai hivatal forgalmán.

Ugyanott egy hölgy saját bevallása szerint nem nagy postahasználó, de amikor néha postai ügyet kell intéznie, akkor a nagypostára kényszerül, aminek jelentősen megnőtt az ügyfélforgalma a kisebb hivatalok bezárása óta. A hölgy legutóbb egy órát állt sorba egy levél feladása miatt.

Fotó: Horváth Péter

A Rózsavölgyi tér egyik üzlettulajdonosát kérdeztük arról, hogy milyen visszhangja van a postanyitásnak vásárlói körében. Elmondta, hogy ő még nem hallott erről, de nagyon sok idős vásárlója panaszkodik a posta hiányára. Ők többnyire a sárga csekkeket fizették be a postán. A visszajelzések szerint az idősebbek jellemzően kevéssé használnak netbankot, illetve okostelefont sem, amivel a csekken lévő QR-kódot beolvasva levonnák számlájukról a csekken szereplő díjat. Egyébként a vállalkozót is felkereste az egyik alpolgármester, aki végigjárta a vacsiközi vállalkozásokat a Postapont nyitásának lehetőségével. Ő nem élt vele több okból sem. Mint elmondta, egyrészt 30 négyzetméteres üzlete nem alkalmas erre, hiszen csaknem az összes postai szolgáltatást biztosítania kellett volna a levél- és csomagfeladástól a csekkbefizetésen át a sorsjegyek árusításáig. Mindezt igen csekély jutalékért. Ráadásul a postai szolgáltatás biztosításához alkalmazottat is fel kellett volna vennie, amit nem biztos, hogy kitermelt volna a jutalékkal. Komolyabb biztonsági rendszert is ki kellett volna építenie, hiszen jelentős pénzforgalom bonyolódott volna az üzletben. Elmondása szerint az üzletsor minden vállalkozását felkereste az önkormányzat, de nem tud arról, hogy bárki vállalta volna a Postapont biztosítását.