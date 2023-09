– Megtartottuk több évtizedes múltra visszatekintő programsorozatunkat, a Nyáridőtöltést is. Az érdeklődő kicsik és nagyok összesen hét délután tölthették hasznosan szabadidejüket a könyvtár udvarán, vagy éppen az intézmény falai közt. A gyermekek Szűcs Attila, a szabadszállási mentőállomás vezetője jóvoltából megismerhették a rájuk leselkedő lehetséges veszélyforrásokat, az elsősegélynyújtás alapjait, gyakorolhatták a különböző kötés, rögzítésformákat. Megünnepeltük a városi könyvtár alapításának, illetve belső felújításának évfordulóját. A könyvtár mindennapi életéből készült fotókból, a rendezvények plakátjaiból, valamint a sajtómegjelenésekből összeállított anyagokból nyílt kiállítás. Igazi ünnep volt ez, hiszen 10 év alatt több, mint 100 ezer látogatónk volt, emellett több, mint 600 rendezvénynek, csoportos foglalkozásnak adott otthont az intézmény – sorolta Vass Roland könyvtárvezető.

Az ünnep után folytatódtak a dolgos hétköznapok. Janovicsné Paál Ilonának köszönhetően a nemcsak a keresztszemes hímzés fortélyait tanulhatták meg a látogatók, hanem fonalbabát is készíthettek. Fórizs Dániel pedig a mesterséges intelligencia világába nyújtott bepillantást. Az agyagozás, a kavicsfestés és a nyárbúcsúztató üvegfestés sem maradt el. A nyári foglalkozásokhoz nagy segítséget kaptak a szervezők Fülöp Gréta diákkönyvtáros tanulótól, aki több foglalkozásnak is elkészítette a mintadarabjait. A diákkönyvtáros programokhoz nemcsak a nyáron, hanem folyamatosan lehet csatlakozni a tanév alatt is.