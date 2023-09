A megjelenteket Hádingerné Harnos Ildikó intézményvezető köszöntötte, aki a kezdetekről beszélt. 1973 nyár végére készült el az óvoda, és szeptemberrel egy csoporttal megkezdte működését. Később kevés lett az egy csoport, bővíteni kellett, és a nyolcvanas évek közepén már három csoport működött, és működik azóta is.

Amint azt elmondta, az óvodában már pénteken elkezdődött az ünneplés, a gyerekek nagyon finom csokoládés tortát kaptak. A szombati napra is jutott ajándék és meglepetés. Szabó Gellért polgármester arról beszélt, hogy az öröm megosztható és megosztandó. A régi intézményi beszámolókból szedett össze néhány gondolatot. A korábbi évek örömeit, gondjait, eseményeit idézte fel. 1981-ben Berta László, az akkori iskola igazgatója írta, akkor még az iskolához tartozott az óvoda, hogy 1980. szeptember elsején két csoportban 61 gyerekkel indult az év, ami évvégére 67 főre emelkedett. A polgármester további részleteket osztott meg a régi évekről az ünneplőkkel. Minden óvodapedagógusnak megköszönte az eddigi munkáját, de a szülők bizalmát is, hogy rájuk bízták a gyermekeiket.

– A gyermekek szemében visszatükröződve látni önmagunk megbecsülését, szeretetét, lelkületét. Azt kívánom, hogy az az ötven esztendő, amely már eltelt a szentkirályi óvoda felett, erősítse meg mindannyiunk hitét és tenni akarását annak érdekében, hogy folytatódhasson ez a munka. Kívánok mindenkinek testi, lelki erőt, egészséget, hitet, bizalmat nyíltszívűséget, hogy derűs lélekkel köszönthessük a következő ötven év múlva a szentkirályi óvodát – tette hozzá Szabó Gellért.

Szeberényi Gyula Tamás, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy a gyermekek önbizalommal induljanak el az életben. Fontos továbbá, hogy megkapják a testi, lelki, szellemi támogatást otthonról is, az óvodából és az iskolából is, hogy teljes személyiséggé váljanak. A település közössége már ötven évvel ezelőtt is fontosnak tartotta, hogy óvodája legyen. Szentkirály élni akar, mert vannak gyermekek, van jövője, amit a településvezetők és a pedagógusok is segítik. Azt ígérte, hogy mindent megtesz annak érdekben, hogy a település tovább fejlődjön.

Dr. Kenyeres Tibor is a régmúlt időket idézte fel, ő az óvoda megalakulásának az első csoportjába járt. Ezt követően gyerekek adtak műsort a színpadon, majd pedig a 90 éves Pászti Andrásné Lenke néni tanítónő emlékezett a régi időkre. Az intézményben korábban és most dolgozó valamennyi munkatársat erre az eseményre készített tollal ajándékozták meg.