A Széchenyiváros meghatározó intézménye, az egykori Fajátszótér melletti óvoda 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A kezdeteket felelevenítették a műsor elején, korabeli induló dallamaira vonultak be a vendégek az épületbe, miután a kis ovisok mazsorett-bemutatót adtak elő. Az óvoda épületében minikiállítást tekinthetett meg a közönség, régi fotókat láthattak az egykori csoportokról és rendezvényekről. A pultokon régi korok mesekönyvei, játékai kaptak helyet, így sok vendég kedvére nosztalgiázhatott, és nosztalgiázott is.

Szebellédi Ildikó tagintézmény-vezető köszöntő szavai után Szemereyné Pataki Klaudia polgármester mondott nosztalgikus beszédet. Felidézte gyermekkorát, hiszen egykoron ő maga is a Széchenyi Sétányi Óvodában volt kisóvodás egy évig, majd az óvoda telítettsége miatt, a gyorsan gyarapodó, épülő Széchenyiváros újabb óvodájába, a Forradalom utcára került át. Emlékei is elsősorban onnan vannak. Ugyanakkor férje három éven át volt a Széchenyi Sétányi Óvoda kis óvodása. Anyósa a közeli Akadémiai körúti lakásóvodában volt óvónő. A polgármester hozzátette: 50 év alatt sok minden változott, ő maga is tapasztalja saját lányaival kapcsolatban, mennyivel nehezebb ma lekötni egy gyermek figyelmét, mint akár 10–15 évvel ezelőtt. Talán az egyik legkreatívabb szakma ma az óvodapedagógus, akik a 3–6 éves korosztályt nevelik. Hatalmas köszönet jár érte nekik, hihetetlen szép munkát végeznek.

A város első embere megjegyezte: a felújítási listán ez az óvoda is szerepel, de vannak ennél sokkal rosszabb állapotban lévők is, de valamennyi sorra kerül. Annak viszont örül és példamutató, hogy az ötven év alatt mennyire szépen gondozták az épületet, mely a jó állagán is meglátszik. A beszéde végén játékokból álló kosarat nyújtott át Szebellédi Ildikónak, melyben több színes kiskecske is volt, Kecskemét címerállata lévén.