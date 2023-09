Az ÁGOTA Közösség rengeteg sportolási lehetőséget biztosít gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataljai számára. Amellett, hogy a rendszeres testmozgás segít megőrizni egészségüket, a sport empátiára, lojalitásra, alázatra és csapatban, közösségben való gondolkodásra is neveli a gyermekeket, ezeknek a kompetenciáknak pedig nagy hasznát vehetik majd későbbi életükben.

Ezeket az alapvető célokat szolgálja majd az a mini futball bajnokság is ÁGOTA Falván, amelyen 8 csapat, közel 100 gyermek vesz részt a 10-12 éves korosztályból. A tizenhárom év feletti korcsoport ezzel párhuzamosan egy sportágválasztón több mozgásformát próbálhat majd ki. A fiatalok forgószínpadszerűen, állomásról állomásra haladva kóstolnak bele például a teqball, a kosárlabda, az eurobungee jumping, az óriás dartsfoci, vagy az íjászkodás rejtelmeibe, de a mászófal is rengeteg izgalmat tartogat majd számukra. Számos sportegyesület kitelepül ezen a napon ÁGOTA Falvára. A gyermekeknek a Mogyi-Bajai Judo Club, a Hetényegyházi Íjász és Szabadidősport Egyesület vagy a Magyar Teqball Szövetség képviselői segítenek a mozgásformák kipróbálásában, de sok más szakosztállyal is lehet majd találkozni az eseményen.