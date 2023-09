Hosszú évek óta nem volt rá példa, hogy két zenekar húzza a talpalávalót, három hagyományőrző egyesület táncosaival, két fotóssal, vendég lovasokkal és fogatokkal, akik évek óta hazajárnak Bátmonostorra, a szomszédos településekről. Három falu polgárőrei vigyázták a felvonulókat és a rendezvény balesetmentes lebonyolítását, ezzel is példát mutatva a civilek közötti, falu határokon is átívelő, szoros együttműködésről, példás hatékonyságról – számolt be hírportálunknak Horváth Ildikó, könyvtáros-művelődésszervező.

– Bátmonostoron sajnos nincsen hagyományőrző tánc vagy énekegyüttes, de a falubeliek közül sokakban benne él annak az emléke, mikor a település a térség hagyományőrzőinek egyik fáklyavivője volt, ezt szeretnék feleleveníteni és a bátmonostori vendégszeretet hírét erősíteni a térségben.