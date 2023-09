Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Almaszedés

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna tagja a nagy „ONI családnak”, azaz az egykori Országos Nevelő Intézet diákjainak, akik a mai napig összetartanak, rendszeresen tartanak találkozót. Legközelebb most november elején. Olvasónk 1973–77 között lakott az intézményben, ahol Kima Miklósné Éva néni volt a nevelőtanáruk. Ez a felvétel 1973-ban készült róluk almaszedéskor.

Forrás: Olvasói fotó

Makói út

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy kedves emlékét idézné fel 1971-ből. A keceli Arany János Általános Iskola delegációja Makóra látogatott tapasztalatcserére, mely nagyon hasznos volt a számukra. Olvasónk balról látható a hölgyek mögött, mellette Nagy Sándor tanár áll. A hölgyek, balról jobbra: Udvahelyi Istvánné Polyák Ilona tanárnő, Kovács Anna gondnok, Turcsik Jánosné Jung Katalin, a napközis konyha vezetője, Balogh Józsefné Boros Ilona rajztanárnő.

Forrás: Olvasói fotó

Lakodalom

Páhiról Andrássy Gyula egy hangulatos családi lakodalom emlékét elevenítené fel ezzel az 1987-es fotóval. A képen felesége, Makány Mária öccsének fia, Makány Gábor és Varga Franciska látható az esküvőjükön. Az ifjú pár azóta családot alapított, sőt már unokáik is vannak. Olvasónk bízik benne, hogy örömet szerez nekik az esküvői képükkel.

Forrás: Olvasói fotó

Édesanya emlékére

Kecskemétről Szijjártó László édesanyja, Sipos Etelka fotóját mutatná be. Ez a felvétel 1958-ban készült róla (balról az első az ülő sorban) és munkatársairól. Sajnos ma már sem ő, sem az édesapa, Szijjártó László nem él, de emléküket örökre a szívében őrzi fiuk.

Forrás: Olvasói fotó

Tábor

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy több évtizeddel ezelőtt készült fotóval nosztalgiázna, felidézve a balatoni nyarak emlékét. Az iskolával, a diákokkal sokat táboroztak a Balatonnál. Ez a fotó egy reggeli tornát örökített meg.

Forrás: Olvasói fotó

Barátok

Kecskemétről Szabics István egy újabb fotóval elevenítené fel lakodalma kedves pillanatait. Feleségével, Tóth Mariannéval 1979. augusztus 7-én házasodott össze Budapesten. A lakodalomban megörökítették őt (jobbról) egy kedves barátjával, Pálvölgyi Lászlóval is, aki középiskolai osztálytársa volt a kecskeméti Katona József Gimnáziumban.