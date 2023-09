Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Kaláka

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi családi képet osztana meg. A fotó 1937 környékén készült a családjáról, és barátaikról. Lakiteleken kalákában szüreteltek. Bár Olvasónk a kép elkészültekor még nem élt, de szülei emlékére féltve őrzi családi albumában.

Kisdobosok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár több évtizeddel ezelőtt készült fotóval nosztalgiázna. Az iskolai ünnepségen a kisdobosok egy csoportja látható. Olvasónk nagyon sok olyan fotót őriz gyűjteményében mely az ágasi iskolákhoz kötődik.

Vadászat

Kecskemétről Kovács István József költő egy 1985-ös vadászati emlékét idézne meg. Olvasónk vadászmúltjából származik a fotó, mely egy fácán és nyúl vadászaton készült. A programon a kecskeméti városi vadásztársaság meghívására vett részt .

Szüreti mulatság

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva újabb régi, 2000-es kedves fényképét osztaná meg a nosztalgiázókkal. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjas klub rendszeresen szervezett vidám programokat, így szüreti mulatságokat. Ez a fotó a 2000-es mulatságon készült.

Testvérek

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi gyermekkorukat idézne meg ezzel a két fotóval. Öccséről, Rózsavölgyi Attiláról kisgyermekként készült a fénykép a 60-es évek környékén, kisfiúként örömmel pózolt a huszársisakban. Olvasónkat pedig a 60-as évek közepén örökítette meg a fotó Kecelen. A két testvérnek még egy húga is született, Marietta.

Régi szép emlék

Páhiról Andrássy Gyula egy kedves emlékét idézne meg ezzel a több évtizedes fotóval. Felesége tanítónő volt Páhin. Ez a fénykép egy ballagási virágcsokorral örökítette meg Olvasónkat otthonuk udvarán.