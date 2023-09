Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Fürdőzés

Kecskemétről Csordás Erzsébet gyermekkorát idézné meg. Szüleivel sokat kirándult, ez a fotó az 1960-as évek végén készült róluk Hajdúszoboszlón. Divat volt akkoriban, hogy az éppen fürdőzőkről csoportképet készítettek. Olvasónk (szalmakalapos kislány napszemüvegben) és szülei a csoport közepén láthatók.

ONI

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna tagja a nagy „ONI családnak”, azaz az egykori Országos Nevelő Intézet volt diákjainak, akik a mai napig összetartanak, rendszeresen találkoznak. Faragó György éppen szervezi a novemberi összejövetelt. Ez az 1970 körüli fotó az akkori tanárok egy csoportját örökítette meg. Sajnos már nem mindenkinek emlékeznek a teljes nevére. A fotón többek között látható Pancz Eszter, Komonyi Otília, Magdi néni, Földesné Margit néni, Palkovicsné, Erzsike néni, valamint Palkovics tanár úr, Sanyi bácsi, Balogh Gyula bácsi, Bartos Zoli bácsi, Péter bácsi.

Hősök napja

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a 2002. május 26-án, a Császári és Királyi 38. Mollináry gyalogezred emlékműve előtt megtartott hősök napi megemlékezés emlékét elevenítene fel. A képen látható: Pap Tivadar, dr. Kováts Andor, Nyitray András, T. Nagy Antal, Gyenes Sándor, dr. Juharos Imre, Nagy István, Szőke László, dr. Szabó Dénes, Szeverényi István, dr. Jósa Iván, Leiner Mihály, Simon Balázs, Pásztor Ferenc, Novák Ferenc, Jankahidy Ottó, Mező István, Dorogi Károly, dr. Földi János, Irházi Gyula, Szabó László, Kovács Györgyné, Kenyeres Dénes, Józsa Lajos, dr. Károlyfalvi József.

Lakodalom

Kecskemétről Szabics István egy újabb fotóval elevenítené fel lakodalma kedves pillanatait. Feleségével, Tóth Mariannéval 1979. augusztus 7-én házasodott össze Budapesten. Ez a fotó a vacsora megkezdése előtt készült, a pohárköszöntők alkalmával. A kép jobb oldalán Olvasónk édesapja, id. Szabics István ül.

Barátság

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus barátját szeretné meglepni. Ezen a több évtizeddel ezelőtti fotón két nyugdíjas iskolaigazgató látható: Udvarhelyi István (jobbról) és Fürjes Gyula, a császártöltési iskola volt igazgatója. A jó kollektivitás mellett a személyes jó barátság ma is élő.

Iskolai évek

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb régi emlékét osztaná meg. Egykoron munkája során gyakran keresték fel az iskolát az iskolaszék és a járás vezetői, illetve más pedagógusok is. Ez a szakemberek egy csoportját mutatja a 70-es évek végén. Középen Jós Ferenc látható.