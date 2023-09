Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Születésnap

Kecskemétről Sebestyén Imréné vitéz András Etelka öccsét, vitéz András Pált szeretné ezzel az 1979 körüli fotóval meglepni születésnapja alkalmából. A fotó Dusnokon, a Lenesi erdőben készült Paliról (álló sorban, balról a második), valamint öccséről, Péterről és az unokahúgaikról, Mártiról, Erikáról, Jutkáról, Tündéről, Magdiról és Hajniról.

Szülők emlékére

Kecskemétről Csordás Erzsébet szüleire emlékezne ezzel az 1999-es régi fényképpel. Csordás László és felesége, Gigor Erzsébet Mátraházán ünnepelte meg a 50. házassági évfordulójukat. A felvétel ott készült róluk. Sajnos ma már nem élnek, de Olvasónk szeretett emléküket örökre a szívében őrzi.

50 év

Ágasegyházáról Kozma Ferencné barátaikat, Kócs Balázst és Hegyesi Ilonát szeretné köszönteni ezzel a régi fényképpel. A házaspár a napokban ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Olvasónk bízik benne, hogy sok szeretetteljes közös év áll még előttük.

Ünnepség

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi emlékét idézné fel. Hazánkat 1999. március 12-én felvették az Észak-Atlanti Szervezet /NATO/ tagjainak sorába. A kecskeméti légibázison március 17-én ünnepi ceremónia keretében felvonták a magyar trikolort is a többi tagállam zászlói mellé. Az ünnepségen az Olvasónk által készített fotón balról-jobbra: Németh Gábor alezredes, Murguly Gusztáv százados, Végh Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Pintér Sándor ezredes reptérparancsnok és Pintér Zoltán ezredes.

Mulatozás

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva újabb régi kedves fényképét osztaná meg. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár Nyugdíjas Klub rendszeresen szervezett vidám mulatságokat, például farsangi bálakat. Ez a fotó 1999-ben egy farsang alkalmával örökítette meg a vidám lakókat.

Gazdakör

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár közel negyed évszázados fotóval kedveskedne az ágasi nosztalgiázóknak. A szüreti napokon hagyomány, hogy a gazdaköri tagok terménykiállítást mutatnak be. Ezen az 1990-es évek végi fényképen Olvasónk (balról) látható barátjával, Jávorka Mihály gazdaköri taggal.