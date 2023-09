A megyei igazgató szerint az átlagember aligha gondolná, hogy a dunapataji református templomban sikerült olyan példaértékű munkát végezni, amelynek nyomán az egykori katolikus gótikus templomról nagyon sok információ áll rendelkezésre. Szabóné Lantos Andrea a kecskeméti múzeum területén is feltáró munkát végzett, például Apostagon, ám rajta kívül természetesen a múzeum valamennyi munkatársát elismerés illeti – fejezte be mondanivalóját Rosta Szabolcs.

A terepbejárások 1996-ban kezdődtek

Szabóné Lantos Andrea a tárlatról szólva elmondta: a kiállítás a főbejárattól indulva, az aljzaton látható időszalag szerint, az ásatások időrendjét követve járható be. Mint elhangzott: 1996-tól 2023-ig fut az idővonal, amelynek mentén a folyosó két oldalán azoknak az ásatásoknak a neveit és leletanyagát lehet látni. Az 1996-os esztendő azért fontos kezdődátum, mert a terepbejárások ekkor kezdődtek. Homokmégyen Gallina Zsolt egy állatfejes bronz karperecet talált és ennek nyomán egy tervásatás kezdődött, ami 1996-tól 2002-ig tartott. Egy X-XI. századi temető anyaga látható. A hartai ásatások Kustár Rozália nevéhez kötődnek. Ezek útépítések nyomvonalán, vagy homokbányák területén zajlottak, itt bronzkori, Árpád-kori és új kőköri település nyomait tárták fel. E munkába, 2003-ban már Lantos Andrea is bekapcsolódott. Mint elhangzott: a legfrissebb leletanyag idén nyáron került elő Bátyáról. Egy halomsíros kultúrához kapcsolatható temető anyagáról van szó, amit azóta sikerült restaurálni és most bemutatni.