Mint ismeretes, egy évvel ezelőtt a rezsicsökkentés korlátozása után tömegek jelezték igényüket napelemes rendszer kiépítésére. Nem csoda, hogy hidegzuhanyként érte őket a napelemstopról szóló kormánybejelentés: a hálózat nem tud annyi napelemet befogadni, mint amennyire igény lenne, ezért a túlterhelt körzeteknél hálózatfejlesztésre lesz szükség, kihirdették a napelem-moratóriumot.

Hogy jelen piaci körülmények között megéri vagy sem a napelem, azt mérlegelni kell attól függően, hogy az államilag támogatott rezsikvótába belefér-e az adott háztartás éves áramfogyasztása. Azoknak a kisebb háztartásoknak, amelyeknek a fogyasztása ezen belül marad, nem is kérdés. A nagyobb családi házak esetében, ahol az éves fogyasztás kétszer-háromszor is meghaladja a támogatott kategóriát, megfontolandó a beruházás. Jelenlegi áron számolva önerős kiépítés esetén is 6-8 éven belül megtérülhet a beruházás. Ha drágább lesz a lakossági áram, még rövidebb megtérülési idővel lehet számolni.

A jelenleg hatályos rendelet szerint az éves szaldós elszámolásba tartozó lakossági napelem-tulajdonosok az üzembe helyezéstől vagy az esetleges bővítéstől számított legfeljebb 10 évig, de legkésőbb 2032. december 31-ig élvezhetik annak előnyét. 2024. január 1-től az új igénylők már csak a bruttó elszámolással szerződhetnek.