Az Egyetemi Templom Don Bosco Ének- és Zenekara 1975-ben alakult Dauner János szalézi szerzetes pap vezetésével. A kezdetben 8–10 tagú együttes mára több mint 100 tagot számlál, a kórus tagjaiból alakult zenekar létszáma pedig jelenleg mintegy 35 fő. Óvodás, általános iskolás, középiskolás, egyetemista ifjúságtól a felnőttekig mindenféle korosztály megtalálható az énekkarban.

A Don Bosco Ének- és Zenekar jelenleg is az Egyetemi Templom egyházzenei szolgálatát látja el, valamint felkéréseknek eleget téve vendégszerepléseket is vállal. Az általuk előadott művek köre felöleli az egyházi év ünnepeit és az európai zenetörténet széles palettáját. Repertoárjukon százhúsz-száznegyven mű szerepel, illetve önálló zenekari műveket is játszanak. Az elmúlt években több CD-lemezük is megjelent.

Kunszálláson Wolfgang Amadeus Mozart híres koronázási miséjét adták elő, amit a zeneszerző 1779-ben, Salzburgban komponált. Mozart a darabot egy Salzburg környéki Mária-szobor évenkénti megkoronázási ceremóniájához írta.