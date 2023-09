Miközben a baloldali városvezetés azt kommunikálja, hogy segítik a rászorulókat, a külterületen élők számára fontos buszjáratokat szüntet meg – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Kovács Csaba, a Fidesz–KDNP bajai önkormányzati képviselője. A körzetben a Nagy István utca végén nemrég készült el az aszfaltozás és a buszforduló, mégis eltörölték a járatokat, nagyban megnehezítve ezzel az óvodások és iskolások számára a tanévkezdést és a későbbi közlekedést.

Horváth Szilveszter, a Cigány Önkormányzat elnöke hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy legalább 40-50 kisgyereknek kell gyalogolnia a közel két kilométerre lévő buszmegállóig.

A buszjáratot 10 éve indította el Zsigó Róbert, akkori bajai polgármester, a Cigány Önkormányzat elnökének kérelmére. Nyirati Klára polgármester levélben értesítette Horváth Szilveszert, hogy megszüntetik az iskolabuszjáratot, költségcsökkentésre hivatkozva.

– Tulajdonképpen onnan indult a dolog, hogy én megírtam a szokásos kérelmet a polgármester asszony részére, hogy a harmadik és a negyedik körzetben lakó tanyasi gyerekek részére biztosítsák a tanyasi iskolabuszt ebben a tanévben is. A polgármester asszony szerint 17 gyerekről van szó, ami tévedés, hiszen 40-50 gyereket érint a döntés. Kaptam egy visszautasító nemleges választ, de túl későn, hogy tudjam időben értesíteni a szülőket. Az iskolában tudták meg a gyerekek, hogy úgy döntött a hivatal, nem lesz iskolabusz. Ezt követően a körzetünk képviselőjét megkerestem, említettem neki a problémát, segítséget kértem tőle. Kovács Csaba önkormányzati képviselő a legutóbbi testületi ülésen számon kérte Nyirati Klára polgármestert, de a válaszában csak lerázott bennünket, azt a választ kaptuk, hogy gyalogoljanak a gyerekek – tájékoztatta a baon.hu-t Horváth Szilveszter.

A képen (balról): Kovács Csaba, a Fidesz–KDNP bajai önkormányzati képviselője és Horváth Szilveszter, a Cigány Önkormányzat elnöke

Fotó: Márton Anna

A gyerekek jelenleg a helyi buszjárattal tudnak közlekedni, a buszmegálló legközelebb két kilométerre van. Mint azt Horváth Szilveszter hangsúlyozta, nem lenne túl nagy gond, de vannak pici gyerekek is, elsősök, óvodások.

– Ha majd jön a hideg, esik az eső vagy hull a hó, teljesen lehetetlen helyzetbe kerülnek az óvodások, kisiskolások. Ezt a buszjáratot 10 éve indította el Zsigó Róbert akkori bajai polgármester a kérelmemre. Ez nagyon kényelmes volt, nagyon nagy segítség volt a tanyán élők részére, a gyerekek be tudtak menni időben az iskolába, óvodába. A buszon felügyelő is utazott velük, a Cigány Önkormányzat és a bajai önkormányzat is biztosított egy-egy főt. Teljesen jól működött a dolog – tette hozzá Horváth Szilveszter.

Nem is érti, hogy miért hozott Nyirati Klára ilyen döntést, szerinte a harmadik és a negyedik körzet ellen ez valamiféle bosszúhadjárat, nem érti, hogy miért éppen itt kell spóroljon az önkormányzat.

Kovács Csaba önkormányzati képviselő kijelentette, hogy igazából a külterületi körzetébe tartozó óvodások, kisiskolások intézménybe jutását nehezíti meg Nyirati Klára polgármester asszony elutasító döntésével.

– Álságos és képmutató a kommunikációja a polgármester asszonynak, mivel azt akarja elhitetni, hogy igyekszik segíteni a nehéz sorsú bajai családok iskolakezdését. Bár elvárhatnánk tőle hogy szociálisan érzékenyebb legyen, hiszen ő is tanár volt. Ezért érthetetlen számomra. Ráadásul azért is rendkívül kellemetlen dolog, hiszen 250 millió forintos kormányzati támogatásból elkészült az út a Nagy István utca a 4-es körzetben, a külterületi részen. Ez egy buszfordulóval is el van látva, tehát a gyerekeket fel tudná venni, kényelmesen megfordulhat a busz. Mégsem segíti a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket az önkormányzat.

Most még nem olyan nagy táv a két kilométeres séta iskola vagy óvoda előtt, de télen, a mínuszokban, ez elfogadhatatlan.

Ezt nem hagyjuk ennyiben. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy Baja Város Önkormányzatának a busztársaság felé 32 millió forintot meghaladó túlfizetése van. Tehát egy 11 millió forintos tétel nem lehet kérdés, ha valóban érdekelné a szociálisan rászorultak élete. Különösen akkor, amikor négymillió forintot meghaladó prémiumot tudnak kifizetni egyes munkatársaknak – fogalmazott Kovács Csaba önkormányzati képviselő.

Megkerestük az ügyben Nyirati Klára polgármestert is, amint megérkezik a válasza, közöljük.