Az elmúlt nyolc év alatt csaknem megháromszorozódott a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó gyermekek száma. Nyolc év alatt 56 gyermekről közel 150-re emelkedett a létszám. A növekedésnek több oka is van. Ma már a vizsgálati módszerek sokkal érzékenyebbek, így egész korán ki tudják szűrni a gyerekek fejlődési rendellenességeit. Ugyanakkor tízszeresére emelkedett az autisták száma, ami Göllesz Intézmény létszámának emelkedésében is érezhető. Hozzájárult a növekedéséhez az is, hogy ma már a szülők körében is jobban elfogadott a fejlesztő iskola munkája, mint az korábban volt – sorolta az igazgatónő.

A költözésről elmondta, a intézményük a szomszédos úgynevezett kis Kossuth-iskola épületét kapta meg. Az ott folyó sajátos nevelési igényű gyermekek képzését ugyanis bevitték a Kossuth Lajos Szakképző Iskola főépületébe.

– Kiköltöztetésük épp kapóra jött, hiszen már régóta kerestük a megoldást a zsúfoltság megszüntetésére.

Nyár végén kaptuk meg az önkormányzattól a kiürített épületet, amelynek a festését, díszítését a pedagógusok, kollégák és a szülők közösen végezték. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, akik a gyerekbútorokat is maguk szerezték be ismerősöktől, barátoktól, de volt aki saját pénzéből vásárolt használt bútorokat, hogy a tanévkezdésre ideális körülményeket tudjunk biztosítani. Szeptember elején jótékonysági kerti partit is szerveztünk, melynek keretében több mint 1 millió forint gyűlt össze, amit szintén az iskola fejlesztésére fordítottunk – mesélte Keresztesné.

A megszépült épületben kezdhette meg a tanévet az eddigi két óvodai csoport helyett három és a két autista csoport helyett szintén három csoport. Az igazgatónő azt is elmondta, eddig az orvosi szobában, a könyvtárban és még az öltözőből átalakított teremben is tartottak órákat, annyira nem fértek már el az egykori Bajcsy-iskolában. Ezeket a csoportokat az új épületrész emeleti termeibe költöztették.

Keresztesné Csikós Gabriella arról is beszélt, intézményük abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem küzdenek szakember hiánnyal, minden csoportnak van saját gyógypedagógusa, akiknek a munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik, van ahol több is. Ezáltal minden olyan fejlesztést megkapnak a gyerekek, amit a szakértői bizottság előír számukra. Ha egy tanulásban akadályozott kisgyermek szakértői bizottság javaslata alapján 3 éves korában bekerül a Göllesz Intézménybe, akkor egészen 23 éves korukig foglalkoznak velük. A cél, hogy segítsék a társadalomban való beilleszkedésüket. Vannak osztályok, ahol az enyhébb és súlyosabb problémával küzdő gyermekek vegyes csoportokban tanulnak, hogy ezáltal is erősítsék egymás elfogadását.