Több mint másfél évtizede, hogy megálmodták saját horgásztavukat a szanki pecások. A korábbi horgászvíz körüli vitás helyzetek miatt döntöttek egy új tó kialakítása mellett, és az egykori kukoricaföld helyén ma már egy horgász- és kirándulóparadicsom várja a vendégeket.

Az avatón Slezák Gábor, a horgászegyesület elnöke mondott köszönetet minden segítőjüknek, hogy sikerrel jártak a Kiskunok Vidékéért Egyesület turisztikai pályázatán és mindazoknak, akik a pályázatot előkészítették, támogatták, a víztározót megtervezték, valamint Halasi László helybéli vállalkozónak is precíz kivitelezésért.

A kezdeti időszakot is felidézte köszöntőjében Patkós Zsolt, a község korábbi polgármestere, aki egykoron az OBHE gazdasági vezetője is volt. – Miután az önkormányzat 2007-ben megvásárolta ezt a területet, egy Leader-pályázat tette lehetővé az első tó megépítését és most is egy Leader-pályázat segítségével valósulhatott, hogy bővüljön a horgászat lehetősége. Mert nem az a nagy dolog, ha valaki létrehoz valamit, hanem az, hogy valaki üzemelteti, működteti, életben tartja és fejleszti. Amikor a horgászegyesület megkapta lehetőséget a horgásztó üzemeltetésére, láttunk bennük potenciált, hogy ők jó gazdái lesznek a területnek, amit tevékenységükkel bizonyítottak is – fogalmazott Kiskunmajsa jelenlegi polgármestere, aki jó közösségnek nevezte a szanki horgászokét.