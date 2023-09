Az 52-es számú főút (Izsáki út) négynyomúsítása projekt keretében kiépített ideiglenes forgalomkorlátozások vonatkozásában az alábbi változásokat vezetik be a jövő héten. 2023. október 5-én az Olimpia utcai körforgalom Olimpia utcai ágát megnyitják a belváros irányából érkező forgalom és az Olimpia utcáról érkező forgalom részére. A csomópont SZIL-COOP bevásárló központi ágát továbbra is kizárólag áruszállítás céljából lehet igénybe venni.

2023. október 9-én a Vízmű utcai csomópont Vízmű utcai és Könyves Kálmán körúti ágait megnyitják a forgalom részére, a csomóponttól az M5-ös autópálya irányában továbbra is korlátozások lesznek érvényben.