Emlékeztetett: a legutóbbi vidékfejlesztési program keretében már 14 milliárd forint telephely-fejlesztésekre fordítható támogatást fizettek ki. Elindítottak egy új állatjóléti támogatási programot is, amelyben már most 150 víziszárnyast tartó gazdálkodó érintett. Az államtitkár szerint azonban fontos a liba- és kacsatermékek minél szélesebb körű megismertetése is, hiszen Magyarországon az egy főre jutó libatermékek fogyasztása évente mindössze egy kilogramm. A kormányzat ezért is törekedett arra az idei esztendőben is a baromfihús fogyasztást népszerűsítő kampánya keretében, hogy a nyári időszakban megmutassa, miként lehet a libát és a kacsát grillhúsként hasznosítani. Beszélt arról is, hogy ősszel egy olyan európai uniós állampolgári szabályozási csomaggal szembesülnek majd, amely a vízszárnyas szektorban dolgozó vállalkozások számára a tartáshelyekkel, a szállítással, és a vágással kapcsolatban új kihívásokat jelenthetnek, ezért erre fel kell készülni. Az államtitkár kiemelte: készül egy olyan szabályozási csomag, amely a különböző szereplők között egyfajta bizalmat erősítő hátteret jelent majd. Lényegében abban fog segítséget nyújtani a víziszárnyas ágazatban dolgozó termelőknek, állattartóknak, hogy a felvásárlókkal, a vágóhidakkal való viszonyaik egy sokkal nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtó szerződéses környezetben működhessenek.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője megnyitójában azt hangsúlyozta: a ma már országos ismertségű, a magyar hagyományok tiszteletét és ápolását célzó Kiskunfélegyházi Libafesztivál eseménysorában minden korosztály megtalálhatja az élményt adó programokat.

A Fonódások című tárlat a kosárfonást, a csuhéfonást, a díszüveg-fonást és gyapjúfonást mutatja. A fonódás egy komplex egész kultúra, ahol minden mindennel összefonódik. Ez a komplex egész a népművészet, amely évszázadokon át az önálló paraszti társadalom tárgyi és szellemi kultúrája volt. Ezt a komplexitást látszik Bene Ágostonné munkáiban is. Félegyházi népi iparművész szívesen osztja meg tudását a fiatalokkal, így a Mester és inas program keretében tanította a petőfiszállási Tarjányi Tamást. Közös munkájuk eredménye mutatkozik meg művelődési központ tárlatán.