A szüreti felvonulást, a fogatok meghívását, sorba állítását, és az összes ezzel járó feladatot ezúttal is László Benjamin végezte. Korábban neki is voltak lovai, és ő is hajtott, de eladta őket. Béni, ahogyan mindenki ismeri, pontosan ötven éve szervezi már ezt, de nemcsak Szentkirályon, hanem a környező településeken is. Most azt mondta, hogy ez volt az utolsó, befejezi. A hozzá közelálló barátai, ismerősei ezt kétséggel fogadták. Szerintük ugyanis Béni nélkül nem lehet, és nem is lesz szüreti felvonulás, legalább is addig, míg az egészsége bírja.