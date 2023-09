Az ötlet nem újkeletű, a külföldi példák közül a New Yorkban található „pop-up library” kategóriába sorolt könyvtár az egyik legnépszerűbb, egy munkanélküli könyvtáros és egy építész készítette a lakosság számára egy telefonfülkéből. Ma már a világ rengeteg pontján léteznek hasonló, bárki számára hozzáférhető utcai könyvespolcok, az ilyen könyvtárak azért létesültek, hogy a könyv „menjen” az olvasóhoz. A kiskunhalasi Csipke Óvoda előtt elhelyezett üvegszekrényből is szabadon lehet elvinni könyvet. Cserébe azt kérik, hogy helyette tegyenek be egy másik könyvet. – A Könyv-világ elnevezésű vitrin működésének célja a könyvolvasás népszerűsítése. A mai digitalizált világban egyre inkább fontos lenne újra teret adni a könyveknek – hangsúlyozta Szeriné Ferencsik Yvette, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde vezetője, amelynek tagintézménye a Csipke Óvoda is.

Fotó: Pozsgai Ákos

Kuris István László alpolgármester úgy fogalmazott, hogy „egy igazi cukiság valósult meg, ami igazán szép kezdeményezés.” – Bízom benne, hogy valamennyi óvodánál lesz rá igény és meg is tud valósulni. Valamennyi óvodapedagógusnak, szülőknek és minden felnőttnek feladata, hogy a gyerekeket neveljék könyvolvasásra, az olvasás olyan élményt adhat a számukra, ami minden szempontból segíti a fejlődésüket – fűzte hozzá.

– Reméljük, hogy nagyon aktívan részt vesznek majd a KönyvVilág működésében az óvodánkba járó gyermekek szülei, illetve a város lakói felé is nyitott lesz. A vitrin óvoda felé néző részében a gyerekeknek mesekönyvek vannak elhelyezve, az utcára néző oldalon pedig a felnőtteknek szánt komolyabb témájú könyveket helyeztük el és szeretnénk, ha ők is aktív használói lennének. A könyvVilág nem csupán kölcsönzőként működik majd, ha például valakinek nagyon megtetszik egy könyv, megtarthatja örökbe, csak azt szeretnénk kérni, hogy helyette egy másik könyvet helyezzen el a vitrinbe – foglalta össze a KönyvVilág működésének lényegét Tajti Kitti óvodapedagógus.