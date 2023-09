– Az oltár előtt ravatalon a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén elejtett gímszarvas bika fekszik, páratlan tizennégyes, melyre, ha ránézünk, akaratlanul is olyan szavak jutnak eszünkbe, hogy „Üdv a vadásznak!” „Tisztelet a vadnak!”, így szokták mondani a vadászok. Az ünnepnek kettős célja is van, a nem vadászó emberek felé nyitás, a másik a vadászok közösségének összefogása, lehetőség találkozásra, beszélgetésre. Ezenkívül búcsú is van, az 1887-es felszentelése óta ebben az Isten házában voltak szentmisék, keresztelők, imádkozás jó termésért, időjárásért.

Szent hely, melyet a hívő közösség ragaszkodó szeretettel vett körül, s mi azért jöttünk el ide, hogy ezeknek a régen elmúlt embereknek a nyomába lépjünk, s megüljük a templombúcsút.

Volt itt egy nem nagy lélekszámú közösség, itt laktak, éltek, haltak Ludasszálláson, s most rájuk is emlékezünk, milyen jó is lehetett nekik itt, hiszen nem a mai agyonhajszolt, sarkaiból kiforgatott, istentelen világban éltek, hanem megelégedve azzal, amijük volt, két lábban a földön, szemet az égre emelve. Rend volt itt, a béke nyugalma, s ide érkeztünk meg mi most. Tiszta forrás a semmi közepén, ahol immár tizenhetedik éve hangzik fel az evangélium – emlékezett dr. Mészáros István atya a szentmisén.

Az eseményen közreműködött a Bácska Vadászkürt Egyesület.

Az idei Ludasszállási Vadászati Évadnyitó a szakmári művelődési házban közös ebéddel, baráti beszélgetésekkel zárult.