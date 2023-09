Idén szeptembertől a lakosság többek között kipróbálhatja a fazekas szakkört, ahol az egyszerű edénykészítési technikáktól az összetett formájú, korongozott munkákig avatják be az érdeklődőket a fazekasságba. Nemezelő szakkörrel is készülnek, ami egy ősi kelmekészítő mesterség, melynek során az állati szőrökből erős, mégis puha, jól szigetelő anyag keletkezik. A foglalkozáson az egyszerű nemezelési technikáktól a bonyolultabb formákig bármit megtanulhatnak a szakkörre járók. A fazekasság és a nemezelés mellett különböző kosárfonó technikákat is elsajátíthatnak, a kosárfonó szakkör résztvevői, de MŰ-terem néven tehetséggondozó grafikai szakkör is indul, ahol a 10-14 éves korosztály a festés, a rajzolás mellett megismerhet különféle izgalmas sokszorosító grafikai eljárásokat is.

A szakkörök szeptember 13-tól indulnak, a részletes időpontok pedig a MeetArt alkotó műhelyek közösségi oldalán találhatók.