Az egésznapos program alatt a kakasfőzésen túl, számos színes és változatos ponttal készülnek a rendezvényre látogató családok, gyerekek számára is. A rendezvény már korán reggel, 7:00-kor elkezdődik, de ekkor még csak a főzőcsapatok érkezését várják. Fél nyolctól közös reggeli tornával köszönthetik a napot a résztvevők.

A nap hátralevő részében lesz még karaoke verseny, gumicsizmadobó verseny, a főzőcsapatok saját induló dallal is készülnek, és természetesen egy közös ebéd alatt megkóstolhatják a kakasból készült ételeket is a látogatók, ami után sor kerül majd az eredményhirdetésre is.

A program az díjkiosztás után sem ér még véget, hiszen délután is folytatódik a műkertvárosi mulatság. Lesz például vadaskert kvíz, tombola sorsolás, koncert, és utcabál is. A szombati esemény kísérőprogramai között szerepel a Hírös Veterán autók kiállítása, házi sütemények és pálinkaverseny, ugrálóvár, lovaskocsikázás, véradás és egésznapos arcfestés is.