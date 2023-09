Szeptember 23-án rendezik meg a Széchenyivárosi napok keretein belül a IV. Kakasfőző Fesztivált. Természetesen a főszerep ezúttal is a főzőcsapatoké lesz, de mint minden évben, most is gondolnak a családokra is, ezért egész napos programmal készülnek a szervezők.

A főzőcsapatokat már korán reggel várják a Széchenyivárosi kispiachoz, akik már hozzá is láthatnak az előkészületekhez. A megnyitó reggel nyolckor lesz majd, azt követően pedig elkezdődik az egész napos rendezvény, ahol a jó hangulatról 10:00-tól egészen az ebédidőig Németh Gusztáv és zenekara gondoskodik majd. Napközben a legkisebbek sem fognak unatkozni, hiszen többek között lovaskocsizni, ugrálóvárazni és arcot festetni is tudnak majd. Az eredményhirdetésre az ebéd után, 13:00 körül kerül sor, ezután pedig már a főzőcsapatok is megpihenhetnek és élvezhetik az egészen este tízig tartó családi napot. A délután folyamán olyan ismert előadókat láthatnak a kecskemétiek, mint Nótár Mary és a Desperado együttes.