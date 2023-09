A 2023/24-es tanév a TST Tánciskolának is különleges, hiszen 20 éves a város egyik legismertebb hip-hop és break táncegyesülete. Idén több mint száz tehetséges táncos kezdi az évet az egészen kicsiktől a felnőtteken át. A szeptember 8-i tanévnyitó ünnepély nem csak a jubileumi huszadik évforduló miatt volt különleges, hanem azért is, mert egyúttal elkezdődött a toborzási időszak, vagyis várnak minden táncolni vágyót egy igazán családias közegbe, ahol a csoport tagjai nem csak különböző és sokszínű koreográfiákkal ismerkedhetnek meg, de egy második otthon is találhatnak, és új barátokra tehetnek szert.

Az ünnepséget Váczi Nikolett, a tánciskola vezetőjének köszöntő beszéde indította, viszont az érzelmileg túlfűtött eseményen Niki szavait az örömkönnyek és a gyerekek őszinte mosolya váltotta fel. Kecskemét város önkormányzatát Nemcsik Mátyás képviselte, aki kiemelte, hogy a város egyik igazi büszkesége a tehetséggondozó tánciskola.

Az évek során több néven és több táncstílust magukhoz ölelve teltek a mindennapjaik, de a kecskeméti tánciskola két évtizedes kitartó és kemény munkája már sokszorosan meghozta a gyümölcsét, hiszen megannyi kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhetnek. Többek között kijutottak már a bécsi és prágai világbajnokságra is, illetve 2015-ben a HIP HOP INTERNATIONAL HUNGARY megrendezésével, junior kategóriában 3. helyezést elérve, kvalifikálták magukat San Diegoba. Legnagyobb fellépésüket pedig szintén ennek a versenynek és természetesen ügyességüknek köszönhetik, hiszen Craig David és Caramel szuperkoncertjén állhattak színpadra a SYMA csarnokban több ezer ember előtt – olvasható az iskola weboldalán.

Eredményes húsz év áll a táncosok mögött, viszont a jövőben sem állnak meg, és az eddigiekhez hasonlóan, további versenyeket és kiemelkedő eredményeket várnak az elkövetkezendő időszaktól is.

– Megyünk előre, gyakorlunk a gyerekekkel, küzdünk a csapatokkal. Éppen most alakul egy nagyobb mega crew, ez egy nagyobb formáció lesz, és velük szeretnénk az eddigieknél még nagyobbat robbantani. Remélhetőleg ez a csapat is kijut majd Európa- és világbajnokságokra – mesélte Niki a terveiket.

Hozzátette, hogy a legnagyobb célkitűzéseik között szerepel, hogy a már olimpiai sportágnak számító break táncból minél hamarabb kineveljenek a tagok közül olyanokat, akik képviselni tudja őket, és a szenvedélyüket. A TST táncosainak szerencsére szinte minden hétvégén vannak fellépései. A különleges koreográfiákat és a tánc-család páratlan csapatmunkáját legközelebb szeptember 23-án, a Kadafalvi Napokon nézheti meg a közönség.