Az eseményt dr. habil. Fülöp Tamás a Neumann János Egyetem rektorának beszéde nyitotta, de rajta kívül felszólalt még dr. Kárpáti József a Gazdaságtudományi Kar dékánja és dr. Pázmándi Kinga, az egyetem docense, és az ELTE GTK Tanszékvezetője is. A diplomázó diákok közül Kiss Beatrix mondott nosztalgikus beszédet, amely alatt a hallgatók visszaemlékeztek a szép és nehéz pillanatokra is, de, ahogy Beatrix is kiemelte: minden megpróbáltatás kellett a végső sikerhez.