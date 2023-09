Először az Ed Philips & the Memphis Patrol adott fergeteges showt Elvis Presly dalokból. Őket követte Szirtes Edina Mókus koncertje, akik megzenésített versekkel szórakoztatták a nézőket.

Az est fénypontja a helyi Spontán Blues Band ünnepi koncertje volt. Azért ünnepi, mert Maros Miklós az együttes egyik alapító tagja és énekese pénteken volt hetvenéves. Természetesen ma is aktív tagja az együttesnek. Ezzel a koncerttel tették emlékezetessé számára a jeles eseményt. Maros Miklóson kívül további három alapítótag szerepel még a kilenc éve alakult együttesben: Sánta Zoltán zenekarvezető szólógitáros, Rádi György szintetizátoros, valamint Bakó Árpád basszusgitáros. A koncertre megpróbálták összehívni azokat a tagokat, akik a kilenc év alatt valamennyi ideig játszottak az együttesben. Teljes egészében nem sikerült mind a harmincöt zenésznek ott lennie, de így is több mint húszan voltak, akik színpadra léptek. A közönség tapssal köszöntötte nemcsak Maros Miklóst, de valamennyi színpadra lépő Spontán Blues tagot is.