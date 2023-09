Mindennapos feladatok, pénzügyi tervezés – pályázatok, utánpótlás, ifjúsági kórusélet, repertoár frissítés, versenyek és minősítések, a klasszikuson túlmutató előadások, szórakoztató koncertek – csak hogy párat említsünk a szakmai hétvége programjaiból.

„Fontos célunk, hogy olyan – reményeink szerint 1-2 évenként visszatérő – karnagyi fórumot indítsunk, ahol időről időre összegyűlhetnek az ország kórusvezetői (valamint énekeseik, kórustitkáraik és minden más érdeklődő is) a legkisebb együttesektől a legnagyobbakig, tapasztalatokat cserélhetnek és jó gyakorlatokat oszthatnak meg egymással.” – mesélte Kocsis-Holper Zoltán, a KÓTA elnöke.

Kerekasztal-beszélgetésekkel és énekléssel is készülnek, valamint a három nap alatt különböző koncertekkel is várják a közönséget: hallhatjuk majd az Aurin Kóruscsaládot, és kipróbálhatjuk magunkat a Blattnight programján is.

„A dal nem jár egyedül” című koncertünkön pénteken a Piarista Gimnázium dísztermében fellép a Four Fathers énekegyüttes és a Song Factory Budapest. Mindkét csapatot megkérdeztük, mit jelent számukra az együtt éneklés, a közös munka." – folytatta az elnök

A háromnapos rendezvény szeptember 22-én, pénteken kezdődik egy felejthetetlen koncertélménnyel 19:30-kor.