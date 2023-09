A beszélgetés elején dr. Németh Zsolt röviden összegezte a közbiztonsági fórum létrejöttének célját. Néhány hónapja Szemereyné Pataki Klaudia polgármester kezdeményezésére és elnökletével alakult meg a közbiztonsági fórum, mely alapvetően egy koordinációs és tanácsadó testület funkcióját tölti be. Célja: a közbiztonsággal kapcsolatban felmerülő problémákat megtárgyalja, illetőleg különféle megoldási javaslatokat dolgozzon ki. Az elképzelés innovatív volt: a polgármester egy asztalhoz ültette el azokat a szerveket, akik Kecskeméten a közbiztonságért felelősek, így a rendőrkapitányság, a városrendészet, Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány, a polgárőrség és a Katasztrófavédelem vezetőit. Természetesen esetenként más szervezet képviselőit is meghívják. Havonta találkoznak.

Németh Zsolt hozzátette: úgy tudja, az országban is egyedülálló az ilyen jellegű közbiztonsági fórum, amely összefogja és összehangolja a közbiztonságban érintett szervek munkáját. Ennek eredményeként sokkal hatékonyabban tudnak működni ezen a szervek is.

Dr. Németh Zsolt

Fotó: Gong Rádió

A szakember szólt az eddigi eredményekről. Már az elmúlt hónapokban is születtek megoldások a felmerülő problémákra. Kiemelhető a Kiskörút éjszakai sebességkorlátozása. A közbiztonsági fórum alakuló ülésén felmerült a polgármester részéről a Kiskörúti éjszakai gyorsulási versenyek visszatérő problémája, melyet évek óta nem tudtak megoldani, illetve nem tudtak hatékony megoldást találni rá. Ez a gyorsulás verseny veszélyes az emberi életre, az autókra, másrészt zavarja a környéken élőket. Többféle megoldási javaslatok születtek már az elmúlt években, azonban ezek nem működtek hatékonyan, nem mentek át a gyakorlatba. Most a közbiztonsági fórum kidolgozott egy olyan intézkedéssorozatot, mely mára meghozta a maga gyümölcsét. A rendőrkapitányság javaslatára 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be este 22 órától hajnali 4 óráig terjedő időintervallumra. Ezzel párhuzamosan sebességmérések is zajlanak. A beszámolók szerint már 30 személyt sikerült sebességtúllépésen tetten érni. Ehhez társult az, hogy a gyorsulási versenyeken résztvevők gépjárművei nagy valószínűséggel engedély nélkül lettek átalakítva, tuningolva, így ezeket a Közlekedési Hatóság segítségével ideiglenes műszaki vizsgára hívták be. Ennek is lehet visszatartó hatása.

Dr. Németh Zsolt úgy véli: ez egy olyan intézkedéssorozat, mely jól példázza ennek a fórumnak és az összefogásnak az erejét, illetőleg az átütő képességét.

A közbiztonsági fórumon vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítását is célul tűzték ki. A nyári időszakban a betöréses lopások és a besurranásos lopások egyes városrészekben, főként az Alsószéktón elszaporodtak. Hagyományos eszközökkel nem lehetett eredményesen fellépni, ezért a kecskeméti rendőrkapitányság, a polgárőrség, illetve városrendészet munkatársai éjszakai megfigyelő szolgálatot látták el, ennek köszönhetően a bűnelkövetők egy részét sikerült kiszűrni.

A közbiztonsági fórumnak a lakosság is eljuttathatja észrevételeit, bármely résztvevő szervezeten keresztül.