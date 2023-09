Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke tolmácsolta a rendezvény fővédnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke köszöntő sorait. „Magyarországon a vadászat Hunortól és Magortól kezdve, Szent Imre hercegen át egészen Széchenyi Zsigmondig és Fekete Istvánig hungarikum. Nekünk kései utódoknak nemzeti önbecsülésünkből fakadóan is fontos, hogy a magyar vadászat méltóságát, tradícióit megőrizzük és tovább adjuk az utánunk következő nemzedékek számára. A halászat és a horgászat szerelmesei is nagy hagyományt őriznek. Hazánk vizei e tájon is páratlan természeti kincseket rejtenek” – fogalmazott levelében Semjén Zsolt.

– A vadászok szívesen találkoznak egymással, nem csak vadászat alkalmából, hanem olyan rendezvényeken is, mint a mostani vármegyei vadásznap. A vadászok szívesen mutatják be azt a tevékenységet, amiről ez az egész vadgazdálkodás, vadászati szektor szól. Ez roppant fontos is, mert 21. században a vadgazdálkodási tevékenységnek elég sok kritikával, adott esetben társadalmi problémával szembe kell néznie, ami konfliktusokat és különböző érdeksérelmeket jelent társadalmi csoportokkal, ágazati szereplőkkel – mindezekről Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára beszélt, aki hozzátette: a vadászok fenntartható módon törekszenek hasznosítani a természet javait. A főtitkár arról is szólt, hogy folyamatosan idősödik a hazai vadásztársadalom, a jelenlegi átlagéletkor 50,2 év, éppen ezért egyik fontos célkitűzés az utánpótlás nevelése, támogatása.

– Bács-Kiskun vármegye nem csak természeti, hitéleti és történelmi emlékeiről híres, hanem festői tájairól, vadgazdálkodásáról és vadállományáról is. Kívánom, hogy az itt vadászók kezeljék ezt a rájuk bízott teremtett világot a vadászati hagyomámyoknak megfelelően, hogy a társadalom felé is közvetíthessék, hogy mi vadászok szívvel és lélekkel vadászunk – mondta végezetül Bajdik Péter.

A Hubertus-misét Mészáros István prépost-kanonok, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezete Etikai Bizottsága elnöke, Puskás Róbert Antal pálos szerzetes, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke, Pál Dániel Csaba plébános, Balla Péter Barnabás segédlelkész mutatták be. A szentmisét követően ünnepélyes esküt tettek a vármegye új vadászai.

A vármegyei vadásznap kitüntetettjei

Bács-Kiskun vármegye Vadgazdálkodásáért díj: Szabó Rita főosztályvezető, Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály. Vadászkamara Érdemérme: Szabó János lajosmizsei vadász, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi osztályvezetője, Rigó Mihály, a kiskunfélegyházi Kunság Vadásztársaság hivatásos vadásza 40 éve. Nimród Vadászérem: Bajáki Imre Vilmos, a petőfiszállási Róna Vadásztársaság elnöke, ifj. Fésűs Sándor, a tiszakécskei Tisza Vadásztársaság hivatásos vadásza, az árkusi lőtér vezetője, Frikk László, a KEFAG Kelebiai Erdészetének kerületvezető vadásza, Klinkó Imre, a petőfiszállási Róna Vadásztársaság hivatásos vadásza, Vér István, a KEFAG Kelebiai Erdészetének fővadásza. Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: petőfiszállási Róna Vadásztársaság. Hubertus Kereszt Gyémánt fokozat: Miklós Károly, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi Szervezete titkára. Hubertus Kereszt Arany fokozat: Boros Lajos, a pálmonostorai Monostor Vadásztársaság elnöke, id. Csenki Sándor, a kiskunfélegyházi Páka Vadásztársaság tagja, Iványi Árpád, a petőfiszállási Róna Vadásztársaság tagja, id. Kovács István, a kiskunfélegyházi Páka Vadásztársaság tagja, Lajos Attila, a dunavecsei Dunamenti Kossuth Vadásztársaság korábbi vadászmestere, Magony Ferenc, a kiskunfélegyházi Páka Vadásztársaság elnöke, Móczár László Sándor, a petőfiszállási Róna Vadásztársaság gazdasági felelőse, Pásztor József, a szabadszállási Bársony István Vadásztársaság tagja, 2010-2023 között elnöke, Pokomándy Ferenc, a lajosmizsei Aranyhomok Vadásztársaság tagja, ifj. Vasaji László, dunavecsei Dunamenti Kossuth Vadásztársaság korábbi titkára és elnöke. Jutalmat vehettek át azok rendőrök is, akik az orvvadászat visszaszorításában, a hivatásos vadászok nyilvántartásában és a fegyvertartási engedély kiadásában kiváló munkát végeztek a vármegyében.