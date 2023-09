Magyari Pálné 1986-ban fejezte be középiskolai tanulmányait a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközép Iskolában, s még ugyanebben az évben el is helyezkedett a félegyházi polgármesteri hivatalban, ahol több mint 17 évig dolgozott. 2007-től a petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskolánál vállalt munkát, ahol gazdasági ügyintézői feladatokat végezett egészen 2014-ig, amikor is áthelyezéssel a petőfiszállási önkormányzathoz került pénzügyi ügyintéző munkakörbe. Jelenleg is ezen a területen végzi munkájának java részét. Feladatait a lehető legnagyobb gondossággal és lelkiismeretesen látja el.

Fotó: Beküldött fotó

Munkája mellett az elmúlt évek során számos szakmai továbbképzésen, konzultáción vett részt, hogy folyamatosan bővítse ismereteit. De nemcsak munkaköri feladatai tekintetében áll helyt nap mint nap, hanem az önkormányzat által szervezett rendezvények és programok lebonyolításában is. Munkájában tanúsított szorgalma miatt szűkebb és tágabb környezete egyaránt elismeréssel tekint rá – olvasható méltatásában.