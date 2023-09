A ballószögi Sportcentrumban, a fitneszparkban és több közeli helyszínen kialakított állomáson a középiskolás fiatalok számos versenyszámban mérték össze erejüket és tudásukat. Idén is 4x100 méteres váltófutás, akadálypálya, kézigránát dobás, akadálypálya, honvédelmi totó, egészségügyi ismeretek, távbecslés és célbalövés várta az ifjú sportolókat.

Az idei versenyre 18 négyfős csapat jelentkezett szerte a megyéből. Érkeztek ifjak Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Kalocsáról, Bácsalmásról, Kunszentmiklósról, Tiszakécskéről és Kiskunmajsáról is – mondta el Gáldonyi Sándor őrnagy, a szervező kecskeméti 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője, hozzátéve, hogy sok diák visszatérő versenyző, ami a megméretés népszerűségét mutatja. Az idei év újdonsága, hogy olyan kísérő diákok is jöttek, akik nem vettek részt a versenyen, hanem jövőre szeretnének indulni és most tanulták a pályát.

Gáldonyi őrnagy elmondta, hogy széleskörű támogatást élvez a verseny, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség, a Bács-Kiskun Vármegyei Védelmi Bizottság, a kecskeméti repülőbázis, a 38-as Területvédelmi Zászlóalj, Ballószög önkormányzata és a Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete is segítette a megvalósítást.