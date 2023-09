Durányik László, az Aurin Leánykar karnagya elmondta: a XI. Zene és tenger Nemzetközi Kórusfesztivál lehetőséget biztosít az arra vállalkozóknak, hogy nemes versengésben mérjék össze tudásukat. A rendezvény közelebb hozza a zenét az emberekhez, megmutatja a dal, az éneklés gyönyörűségét az utcákon, a tereken, a pódiumon, a mindennapokban és az ünnepélyes pillanatokban. Összekapcsolja az éneklést, a nyaralást, a barátságot és a szórakozást.

A tizenéves fesztivál egyre több résztvevő számára vált vonzóvá. Idén 12 ország 23 kórusában mintegy 700 énekes áll közönség elé. Magyarországot három kórus képviseli: a debreceni Bárdos Lajos Leánykórus, a Debreceni Egyetem Zenei Tanszékének hallgatóiból alakult együttes (mindkettőjük karnagya Végh Mónika) és a kecskeméti Aurin Leánykar, Durányik László karnaggyal.

Az 1950-ben Magyarországon elsőként alapított ének-zenei iskolában Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának szellemében tanítják a gyerekeket. A módszer gyakorlati alkalmazásának fontos része a kóruséneklés. Ez akkor válik igazán vonzóvá, ha érdeklődő közönség, szakértő zsűri előtt mutathatják meg tudásukat a fiatalok – vállalva a megmérettetést is. A sikeres angliai koncertturné után így nyár végén folytatódtak a próbák: versenyre utazik az Aurin 39 ifjú énekese! Karnagyuk Durányik László, zongorakísérőként angliai koncertturnéik szervezője és útimarsallja, Barbara Jenkinson csatlakozik a csapathoz.

A versenyen John Rutter: For the Beauty of the Earth, Eric Whitacre: The Seal Lullaby, Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár, Orbán György: Ave Maria és Daemon irrepit callidus, Billy Joel: And so it goes című műveit éneklik. A nagydíjért folyó verseny a közeli tartományi székhely, a 85 ezer lakosú Katerini szabadtéri színházában 22-én (pénteken) este lesz.

Tétre megy a dolog, és ez a tét most kétszeres: eredményes szerepléssel méltón képviselni Kodály szülővárosát, Kecskemétet – és megközelíteni, vagy megismételni a kóruscsalád előző sikereit. 2017-ben az Aurin Leánykar a fesztivál versenyprogramjában maximális pontszámmal nyerte meg kategóriáját, és a nagydíjat is kiérdemelte. 2018-ban a kóruscsalád legifjabb tagjai, a Miraculum Gyermekkórus énekesei megismételték a nagyok eredményét.