A Magyar Kerékpárosklub helyi szervezeteivel és partnereivel az ország több tucat pontján várták reggelivel vagy uzsonnával a kerékpárral közlekedőket kedden. Ezúttal Kecskemét önkormányzata, a Zöld Kecskemét program is csatlakozott szervezőként, és az esemény aktív résztvevőjeként is a bringás uzsonnához. Mellettük a Széchenyivárosi Zöld és Pont Civil Társaság és a Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület is részt vett az eseményen.

Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló Bringázz a munkába! szemléletformáló kampány üzenetét szeretnék népszerűsíteni az egész országban, csaknem 70 helyszínen. Kecskemét főterén a különleges utcai uzsonna fél négykor kezdődött, és a munka vagy iskola után hazatartó gyerekeket és felnőtteket néhány kedves szóval, vízzel, üdítővel és gyümölccsel állították meg néhány pillanatra. Olyanok is akadtak, akik nagyon siettek, de rengetegen megálltak az aktivistákkal beszélgetni, sőt Kasza Károly, akinek az egyik legnagyobb örömöt a kerékpározás adja, részt vett a mai napon már a Szolnoki bringás reggelin is, de délután a Hírös városban sem hagyta ki az eseményt.