A megnyitó ünnepséget megelőzően a városházán az agrárgazdaság jeles képviselői, mintegy száz gazdálkodó részvételével tartották meg az Agrár Hungarikum szakmai fórumot. A konferencia előadói, köztük Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna Komplex Fejlesztéséért Felelős kormánybiztosa és a fórum vendégei is helyet foglaltak a nyitóeseményre érkező testvérvárosi delegációk tagjai, a vonzáskörzet polgármesterei, a főegyházmegye képviselői, a Közép-Duna Menti Kiemelt Fejlesztési Térség szervezete munkatársai, a város korábbi polgármesterei és a már délutáni, esti programokra érkező közönség sorai között. Az ünnepség alaphangulatát a Liszt Ferenc AMI Bokréta csoportja és a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Csajgorás csoportja közös fellépése alapozta meg.

A vendégeket házigazdaként Filvig Géza köszöntötte. A polgármester emlékeztetett, hogy az önkormányzat az elmúlt két év megpróbáltatásain sikeresen túljutva most egy kitűnő fesztivállal ajándékozhatja meg a város lakóit.

A korábbi évek hagyományaival szakítva az egynapos Paprika Nap mára háromnapos Paprikafesztivállá nőtte ki magát, és ezzel a város az elmúlt években országos érdeklődést vívott ki magának.

– A néhány hónap múlva megépülő Kalocsa-Paks új Duna-híd óriási lendületet ad Kalocsa gazdasági fejlődésének és az épülő Paks II. atomerőmű építése is pozitív hatással lesz nemcsak az ország energiaellátására, hanem városunk gazdasági fejlődésére is. A hídnak köszönhetően Kalocsa rákapcsolódhat az ország gazdasági körforgására. Ez egy megismételhetetlen lehetőség városunk gazdaságának megszilárdítására és nekünk tudnunk kell élni vele! Kalocsának fel kell készülnie ezekre a változásokra és éppen emiatt városvezetésünk egyik kiemelt feladatának tekinti a gyermekeink nevelési körülményeinek javítását, szociális intézményeink karbantartását. Játszótereket, óvodákat építettünk és építünk, hogy az itt élők életkörülményei javuljanak és fontos feladatunk, hogy Kalocsa az ide települő fiatal, gyermekes családok számára is vonzóbbá váljon! Kalocsa élhetőbbé válása mindannyiunk számára fontos feladat gyermekeink, családjaink és ezeréves hagyományaink megőrzése érdekében – mondta a polgármester. Filvig Géza megköszönte a szponzoroknak, különösen a Duna Aszfalt cégcsoportnak a kiemelt támogatást, valamint mindenkinek a munkáját, aki hozzásegítette a kalocsai embereket a most látható, élvezhető minőségi programokhoz.