A Bajai Tankerületi Központ már a 2022/23-as tanév végén megkezdte a 2023/2024-es tanév zökkentőmentes elindításának előkészítését, mind a tárgyi, mind a személyi feltételek vonatkozásában. Ez év májusában a három járás iskoláiban felmérték a nyári karbantartási igényeket és az elvégzendő feladatokat. A munkálatok elvégzésére tett javaslatokat prioritási sorrendbe állították és júliusban megkezdődtek a karbantartások.

– A nyár folyamán lebonyolított munkálatok közé tartoztak többek között számos tanteremnek és folyosónak a tisztasági festése, burkolatok felújítása, nyílászárók, vizesblokkok és vízvezetékek karbantartása.

A tankerületi központ saját költségvetéséből közel 40 millió forintot fordított a fenti munkálatok elvégzésére. A tanévkezdéshez szükséges irodaszerek, fénymásolópapír, egészségügyi papírok beszerzését lebonyolítottuk, valamennyi iskola megkapta az általa kért mennyiségeket. Köszönhető mindez annak, hogy ezeket a beszerzéseket időben elindítottuk és az év közbeni folyamatos utánpótlásról is gondoskodunk. Továbbá az iskolai igényeknek megfelelően 12 millió forint értékben iskolabútorokat és irodabútorokat szereztünk be – tájékoztatta a baon.hu-t Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatója.

Minden diák jó minőségű tankönyvből tanulhat

A kormány által biztosított ingyenes tankönyvek hiánytalanul megérkeztek a tankerület összes iskolájába és kiosztásra is kerültek. A tanévkezdés után érkezett tanulók részére az iskolák pótrendelés útján tudják biztosítani az ingyenes tankönyveket.

– Ezzel jelentősen csökkennek a családok anyagi terhei, mindemellett a magas színvonalon elkészített tankönyvekkel egyenlő esélyt biztosítunk minden diák számára, hogy jó minőségű tankönyvből tanulhasson

– tette hozzá Sárosi Magdolna.

Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerület igazgatója

Fotó: Beküldött fotó

A nyár folyamán a tankerület az iskolák igényei szerint összesen 34 álláspályázatot jelentetett meg a Közszolgállás portálon. Az új pedagógusok felvétele sikeresen lezajlott, így zavartalanul kezdődhetett meg a 2023/2024-es tanév. Az iskolák elkészítették a tanévkezdéshez elengedhetetlenül szükséges tantárgyfelosztásokat, amelyet a fenntartó folyamatosan ellenőriz.

Az intézmények vezetői részére a tanévnyitó értekezletet 2023. augusztus 29-én tartották, ahol minden aktuális témakört érintve tájékoztatást kaptak a vezetők, mint például a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényről, a tanügyigazgatási és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és aktualitásokról. Ahogy az elmúlt években is, a tankerület és az intézmények között a nyáron is folyamatos volt a kapcsolattartás, amely még intenzívebbé válik a tanév megkezdésekor és a tanév folyamán. Sárosi Magdolna kiemelte, hogy a sikeres pályázati tevékenységnek köszönhetően az idei nyáron is több pályázat révén újultak meg iskolák.

A Magyar Falu Program keretében összesen 220 millió forintból négy intézményben iskolaépület-felújítás, egy intézményben pedig iskolaépület- és tornacsarnok-fejlesztés valósul meg, amely 577 tanulót érint.

A felújítási munkálatokat 2023. decemberén fejezik be. A munkálatok háromnegyede már megvalósult.

A digitális eszközöket is korszerűsítették

Az idei év nyarán Baján négy, valamint Kalocsán és Bácsalmáson egy-egy köznevelési intézmény erősáramú villamos hálózatának felújítása és üzembiztonságossá tétele valósulhatott meg.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program projektnek köszönhetően közel 300 millió forint pályázati támogatásból digitális eszközök korszerűsítse valósult meg több intézményben.

– A pályázat révén az a célunk, hogy a digitális eszközök fokozott használatával az egyre nagyobb rendszerterhelés kiszolgálása biztonságos módon történjen és megfeleljen a 21. század technikai és biztonsági kívánalmainak. Az érintett hat intézményben összesen 2204 gyermek tanul. A Klebelsberg Központ EFOP kiemelt pályázati konstrukciója részeként okostantermek kialakítása történik meg hat intézményben. A diákok ezekben az okostantermekben korszerű technológiájú digitális eszközöket használhatnak majd, a tananyagok élvezetesebb megjelenését vizuális, illetve tárgyalkotó és formázó eszközök: 3D nyomtatók, lézervágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei segítik. A projekt 1116 tanulót érint – sorolta a tankerület vezetője.