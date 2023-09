Mint írták: a bugaci Nagypusztán gyakran zajlik éjszakai lappantyúgyűrűzés, amelynek célja az információszerzés e keveset gyűrűzött madárfaj vonulásáról. A Magyar Madárgyűrűzési Adatbank szerint lappantyúból 1951 óta körülbelül 1400 példányt fogtak és gyűrűztek meg, az utóbbi években körülbelül 60 példányt jelöltek évente. Ezekből a madarakból körülbelül 130 egyedet fogtak vissza, és azonosítottak újból a jelölőgyűrűk alapján, viszont a visszafogások mindegyike helybeni megkerülés volt, azaz 5 kilométeres körzeten belül történt.

– A lappantyú (Caprimulgus europaeus) éjszakai életmódú és kiválóan rejtőzködő madár. A táplálékát leginkább éjjel aktív rovarok alkotják. A madár csőre a látszat ellenére nagyon széles, amelynek segítségével a nagyobb testű rovarokat is elejti. Hosszútávú vonuló, a telet a Szaharától délre tölti. Területhű faj, gyakran a korábbi költőhelyéhez közel fészkel. A hímek monoton kattogó hanggal jelzik revírjüket, nászidőszakban pedig a szárnyukat összecsapva tapsolnak. Korábban a nyáras-borókás területek, valamint a dombvidéki területek és a felhagyott gyümölcsösök gyakori madara volt, napjainkra azonban az alföldi telepített fekete fenyvesekben is előszeretettel költ. A földön lévő fészkek gyakran esnek áldozatául a vaddisznó, a róka, a borz és a többi menyétféle fosztogató munkájának. Továbbá az élőhelyek átalakulása is kedvezőtlenül hat a faj állományára. A lappantyú hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint – olvasható a knp.hu oldalon.