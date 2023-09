Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a bűnmegelőzés az egész társadalom közös ügye, és egy kulturális intézmény felelőssége is, hogy miként támogatja a rendőrséget ebben a munkában azzal, hogy megjelenést biztosítanak számukra bizonyos rendezvényeken. Különösen fontos a fiatalok megszólítása, és a kulturális intézmény innovatív módon szólítja meg őket a maguk nyelvén. Barta Dóra arról is beszélt, hogy intézményük és a bűnmegelőzés területe között hasonlóság van, mégpedig a jövőre irányuló ráhatás szándéka. A MetroPOLICE fesztivált hagyományteremtő jelleggel indítják el, és a megállapodás nyomán ennek a rendőrség is aktív közreműködője lesz a jövőben.

Gulyás Zsolt dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya elmondta, hogy amikor a MetroPOLICE filmfesztiváltról értesült, fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy kapcsolódjanak a rendezvényhez. Az együttműködés keretében azt szeretnék, hogy a rendőrség bűnmegelőzéssel kapcsolatos üzenetei úgy jussanak el a befogadóhoz, ami széleskörűen érthető. A főkapitányság az első napon szakembereket hív meg, akik a bűnmegelőzési tapasztalatokról beszélnek, elsősorban a fiatalokat megcélozva, az áldozattá és az elkövetővé válás elkerülése érdekében. A második nap kifejezetten a gyerekeké lesz, de nemcsak üzenni szeretnének nekik, hanem őket meghallgatni arról, mit várnak a felnőttektől. A harmadik napon a szülőket szólítják meg, abban segítve őket, hogy még jobb szülőkké váljanak. Törekvésük, hogy nyissanak a lakosság felé, növelni a rendőrség iránti bizalmat.