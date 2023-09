Foglalkozások 1 órája

Bibliodráma csoportok indulnak Kecskeméten

Idén ősszel két bibliordáma csoportot is indítanak Kecskeméten, melyeken a részvevők többek között választ kaphatnak a „hogyan tovább” kérdéseikre és inspirációt is nyerhetnek a mindennapjaikhoz. Nemcsak a nagy krízishelyzetekben lévő emberek csatlakozhatnak a csoportokhoz, hanem bárki – éljen bármilyen élethelyzetben is.

Lizik-Varga Katalin Lizik-Varga Katalin

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Érdekes lehet egy-egy óra erejéig más szerepébe bújni, főleg, ha egy több ezer éves történet szeplőjéről van szó. Milyen lehet eljátszani Nóé szerepét, vagy a napkeleti bölcsekét és átélni a helyzetüket? Netán valamilyen állat, tárgy, vagy angyal bőrébe bújni? A bibliodráma éppen erre ad lehetőséget, ahol a résztvevők találkozhatnak önmagukkal, az érzéseikkel, korábbi tapasztalataikkal, az élményeikkel, valamint másokkal és Istennel is. Ez egy olyan csoportos önismereti módszer, amelyben a csoporttagok bibliai történeteket eljátszva, egy-egy kiválasztott résztvevő szerepébe bújva élik át a bibliai történetek helyzeteit, kapcsolatait, mélységeit, és saját bőrükön megtapasztalják a történet nekik szóló üzenetét, ami ősi és személyes egyszerre – magyarázta Csány Katalin bibliodráma-vezető, pszichodráma-vezető, mentálhigiénés szakember, tanár. Mint mondta, a bibliodramatikus munka lehetőséget ad személyes és általános emberi vonatkozások megélésére. A foglalkozásokon szinte megelevenednek a bibliai történetek személyei, tárgyai és történései. Az alkalmakon több ezer éves szövegeket veszünk elő, és rájövünk, hogy azokat nem kell leporolni – hangsúlyozta a bibliodráma-vezető, és hozzátette, hogy a csoportokban való részvételhez nem kell színészi tehetség. Nem szükséges bármelyik egyházhoz vagy felekezethez tartozni sem. Amire azonban szükség van: nyitottságra, kreativitásra és spontaneitásra. A szakember szerint ezeken az alkalmakon nem csupán önmagukat ismerhetik meg jobban a résztvevők, de az Isten-kapcsolatuk is erősödhet, nem mellesleg pedig a közösséghez való tartozás érzése is jó hatással lehet rájuk. Ami egy-egy alkalmon alakul, megszületik, az a történetnek és a csoporttagok pillanatnyi megérzéseinek valami különleges keveréke, melyet megélve igazi felismerésekkel gazdagodhatnak. Csány Katalin szerint van olyan, amikor valaki úgy jön el egy ilyen alkalomra, hogy ő egy egyszerű mellékszereplő szeretne lenni, például egy fa. Végül pedig megéli a szerepben azt, hogy ő egy olyan fa, ami rengeteg érett gyümölcsöt terem, de még mindig nem szedte le azokat róla senki, ezért nagyon nehéz neki azokat cipelni. Ezáltal rájön arra, hogy a saját életében is ezt érzi, s legközelebb talán könnyebben mondja az életben is egy-egy „vándornak” hogy nyugodtan szedje le róla a gyümölcsöket. Minden foglalkozás után feldolgozó kör keretében osztják meg a tapasztalataikat a résztvevők. Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: [email protected]; 30-678-14-99 csanykatalin.webnode.hu/bibliodrama

Ezek is érdekelhetik