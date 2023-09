A piactérről indult a helyi civil szervezetek és a testvérvárosok küldötteinek látványos menete a város főterére, ahol a Majsa Napok ünnepélyes megnyitóját tartották. A felvonulókat a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar és a német testvérvárosból érkezett Lommatzscher Spilleute tagjai kísérték. Városszerte több helyszínen is szabadtéri tárlatok emlékeztetnek az elődökre, a település arculatának változására, de most ünneplik a Konecsni György Művelődési Központ átadásának hatvanadik évfordulóját és azt is, hogy harminc éve rendezték meg először a Főtéri Sokadalom elnevezésű programsorozatot.

– Az elődeink példaértékű elszántságának és eltökéltségének köszönhetjük, hogy ma itt állhatunk, egy virágzó közösség részeként.

Az újratelepülés óta eltelt 280 év nem csak arról szól, hogy milyen messzire jutottunk, hanem arról is, hogy milyen mélyen gyökerezik bennünk az elszántság és az összefogás szelleme. Ahogy ünnepeljük ezt a fontos évfordulót, ne csak a múltba, hanem a jövőbe is tekintsünk – fogalmazott köszöntőjében Patkós Zsolt. Kiskunmajsa polgármestere a városi elismerések átadása előtt arra is szólt, hogy azokról is meg kell emlékezni, akik évtizedeken keresztül önfeláldozó munkával és kitartással építették azt, amit ma élvezhetnek a település lakói.