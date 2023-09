Korábban lakossági összefogással jött létre a piactér melletti játszótér, amely azonban az idők folyamán elhasználódott és felújításra szorult. 2013-ban döntött úgy az önkormányzat, hogy elkezdik felújítani a játszóteret, akkor beadtak egy komplett pályázatot, amely a teljes fejlesztést tartalmazta, a kerítést és a játékok cseréjét is, azonban ez a pályázat nem nyert. Az önkormányzat nem adta fel, folyamatosan próbálkozott, több helyre is nyújtottak be pályázatot, a 2018-ban beadott pályázat első körben nyert, mintegy 4,5 millió forintot kapott a település.

Az elnyert összegből új kerítést építettek a játszótér köré, valamint egy beton sportpályát is kialakítottak. 2019-ben újra pályázott az önkormányzat, ami ismét nyert és összességében 11 millió forintból tudtak új játékokat vásárolni. Kötélpályát, játszóvárat, fészekhintát és egy mély állású hintát. A két ütemben teljesen megújult játszótér a mai kor igényeinek megfelelően lett kialakítva és közösségi térként is funkcionál.