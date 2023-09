A katolikus népiskola 1913-ban épült fel a pusztában, de 1998-ban végleg bezárták. A gárgyániak a viszontagságosabb időkben is megóvták az egyik tanteremhez épített kápolnát, ahol a mostani ünnepnapon is sokan gyűltek össze a kápolnabúcsúra. A szentmisét Dr. Janes Zoltán atya mutatta be, akivel együttmisézett Vincze Attila kiskunmajsai plébános és Kullai Attila káplán. Hamarosan ismét találkozhatnak a kígyóspusztaiak, mert szeptember 24-én öregdiák találkozót tartanak. A vasárnapi összejövetel szentmisével kezdődik a belső-kígyósi templomban, majd a Sági Lajos Közösségi Házban idézik fel az iskolai emlékeket.