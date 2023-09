A polgármester elmondta, hogy a város idősügyi programja sok területen szólítja meg és segíti a 20 ezer 65 év feletti kecskemétit: különböző egészségügyi, szűrő- és közösségi program várja őket, köztük számos szórakoztató jellegű is. Kiemelt közösségszervező kezdeményezés a CédrusNet HírösNagyi programja, ami a családoknak nyújt segítséget a pótmamák biztosításával. A Halló itt vagyok pedig egy telefonos beszélgetőtárs szolgáltatás, melynek önkéntesei munkanapokon 15 és 18 óra között várják olyan beszélgetni vágyó, idős emberek hívásait, akik egy kötetlen beszélgetés alkalmával enyhíteni szeretnének magányukon, szívesen megosztanák örömüket, bánatukat.

Az Idősek Hete keretében pedig a közbiztonság és az egészségi állapot köré csoportosulnak a hét programjai.

A polgármester szót ejtett a Gondosóra programról is. A Gondosóra program a kormány által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat.

A Gondosóra program, egy 0–24 órás Diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program. Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető. Az órába beszélve érheti el a szolgálatot, az pedig értesíti a helyi segítséget, háziorvost, mentőszolgálatot.

A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz, egy óra ingyenes, Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

A polgármester kiemelte, hogy az eszköz használata roppant egyszer, könnyebb, mint egy mobiltelefoné: gombnyomás után más hívja is az eszköz a diszpécsereket probléma esetén. Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette, hogy jelenleg a város is minden csatornán népszerűsíti a szolgáltatást.

A polgármester kitért a napokban átadott új főzőkonyha témájára is. Elmondta, hogy a városnak több ponton van főzőkonyha kapacitása, és a városvezetés előírta a partnereknek, hogy ezeket újítsák fel, megfelelő gépeket, berendezéseket beszerezve. Egyszersmind tegyék barátságosabbá a kínálatot, és vonzóvá azt a gyermekek számára is. Elmondta, hogy a Bakos és Társa Bt-vel Homokbányán található régi Lestár iskola épületében működő új konyháját most adták át. Arról is beszélt, hogy a szerződésben lévő közétkeztetők 13 ezer főre biztosítanak étkezési lehetőséget avárosban. Ezen belül kormányzati és önkormányzati támogatással 9500 fő részesül teljes ingyenességben. Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy a városvezetés fontosnak tartja, hogy jó minőségű meleg ételhez, tízóraihoz és uzsonnához jussanak a gyerekek az óvodától a középiskoláig.

