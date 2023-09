– Kalocsa vezetése kiemelt feladatvállalásának tekinti a családok támogatását, a gyermekek nevelési körülményeinek javítását. Törekvésünk, hogy Kalocsa valóban vonzó legyen a családalapítás előtt állók, és az itt gyermekeket nevelő családok számára is. Mindez találkozott a NOE vezetésének elképzeléseivel, akik minden évben más helyszínt keresnek őszi nagy találkozójuknak, és akiknek elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin több alkalommal élvezte városunk vendégszeretetét – mondta el dr. Filvig Géza, aki hozzátette: minden segítséget megadnak a nagycsaládos egyesületnek a szervezésben. A város támogatja Molnár Ferenc Caramel 14 órakor kezdődő fellépését is.

Kisné Szirtes Andrea ismertette, hogy a kalocsai találkozó 9 órakor kezdődik a Kalocsai Fúvószenekar műsorával. A hivatalos megnyitót 10 órakor tartják, majd 11 órakor Panka és Benedek, a NOE ifjú jegyespárok részére kiírt országos pályázatát idén elnyert pár köti össze életét az Érsekkertben. A délután során fellép a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Csajgorás csoportja, majd a Piros Rózsa Táncegyüttes ad műsort, ami után táncházba is várják az az iránt érdeklődőket. Muzsikál majd a helyi Country Road együttes, amelynek több zenésze is tagja a nagycsaládos egyesületnek. A színpadi produkciók mellett, egész nap különböző foglalkozásokkal is várják a gyerekeket.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a helyszínen is lehet az egyesülethez csatlakozni.