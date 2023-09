Eközben a tér másik felén baráti társaságok találkoztak borozgattak a borutcában, illetve fogyasztották el a főzőverseny során elkészített ételeket. A helyi gazdaköri sátor mellett Ritter Imre gazdaköri elnök mutatta be az érdeklődőknek, hogyan is készül a must. A látogatók közül sokan maguk is kipróbálták a gyümölcs ledarálását, majd a préselést, hogy megkóstolják a friss szőlőlevet. Este az Edda együttes adott nagy koncertet, amelyen szintén több ezren vettek részt.