Azok a kórházak jogosultak díjra, amelyek legalább 30 egymást követő stroke-betegről nyújtanak be adatokat a RES-Q vagy a SITS QR nyilvántartásba az ESO Díj protokolljának felhasználásával. A különböző módokon mért teljesítményük alapján a résztvevő kórházak arany, platina vagy gyémánt szintű díjjal jutalmazhatóak.

A díj mellett az Angels közösségben részt vevő szakemberek és intézmények segítséget kapnak az egymással való kapcsolatok kialakításában is, így elsajátíthatják egymástól a bevált gyakorlatokat, megoszthatják a tanultakat, ezzel is szélesítve és felgyorsítva a betegek érdekében tett előrelépések körét. A díjak emellett egy újabb platformot nyújtanak az ESO számára, hogy elismerje a kiváló strokeellátást, és kitüntesse azokat a csapatokat és szervezeteket, akik a maximumot is meghaladják a betegek ellátásában.

– „Az ellátásban résztvevő minden munkatársunknak gratulálunk, mely több szakterület összehangolt munkájaként valósul meg, melyből kiemelhető a Sürgősségi Betegellátó Osztály, a Radiológia és természetesen a Stroke-neurológia” – írta közösségi oldalán dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója.

Az Országos Mentőszolgálat is elnyerte az Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a strokeesetek korszerű és magas színvonalú helyszíni, prehospitális ellátásáért az ország valamennyi régiójában – tudatta közleményében a mentőszolgálat. A nemzetközi szakmai szervezetek folyamatosan és régiónként is vizsgálták a magyarországi mentőellátás hatékonyságát és színvonalát stroke-betegeknél, az értékelés kiterjedt a stroke-gyanús betegek helyszíni mentőellátására, illetve a kórházba szállítás megszervezésének összes elemére is. Az elmúlt évi mintegy 30 ezer strokeeset mentőellátási adatainak elemzése alapján az Országos Mentőszolgálat a nemzetközi szervezettől – 152 vizsgált ország között egyedüliként – az ország teljes területén, vagyis mind a hét magyarországi régióban gyémánt fokozatú minősítést kapott – írta közleményében az Országos Mentőszolgálat. Az Angels-díjat az Európai Stroke Társaság és az Angels nemzetközi szervezet adományozza.