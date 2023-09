Az esemény egy rövid bemutatkozással indult az előadók részéről. Botond, Elio és Zarina osztotta meg a közönséggel saját tapasztalatait, nézeteit és tanácsait az autizmussal kapcsolatban, hiszen az érintetteket az autizmus egy életen át elkíséri, erre utal az előadás címe is. Mivel interaktív foglalkozás volt, és közvetlen, barátságos környezetet teremtettek az Autifi tagjai, ezért a közönség soraiból is bátran mertek kérdezni a témával kapcsolatban. Az Autifi célja a szemléletformálás, a tájékoztatás, ezért bejárva az országot, különböző helyszíneken, akár iskolákban is szívesen beszélgetnek az autizmusról, illetve már online is megtekinthetők a podcast felvételeik.