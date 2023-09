Az eseményt a Bácskai Művelődési Központ szervezte, támogatta a Bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztési irodája, a Cédrus Egyesített Református Intézmény, illetve a Baja Városért és Egészségéért közalapítvány. Pálfi Mária, a Bácskai Művelődési Központ közművelődési és közönségkapcsolati szakembere hangsúlyozta, hogy a figyelemfelkeltés, illetve a tájékoztatás rendkívül fontos, hiszen keveset tudunk róla az Alzheimer-kórról, és nincs gyógymódja.

− Ami segítséget tud nyújtani azoknak, akik demens betegeket ápolnak, az az információ. Ezen a napon információcserére is van lehetőség. Baján működik az Alzheimer Café, ami tulajdonképpen egy hozzátartozói klub, ahol megbeszélhetik tapasztalataikat az érintettek − mondta hírportálunknak Pálfi Mária.

Egyre nagyobb probléma a demencia

A demenciával egyre több idős ember küzd, a szervezők a társadalom tagjainak a figyelmét szerették volna felhívni a demenciával élő személyek problémáira. − Mind a nappali ellátásban, mind a bentlakásos otthonokban egyre nagyobb problémát jelent. Nincsenek rá megfelelő megoldások. Nincsen elég tájékoztatás, nincsenek olyan helyek, intézmények, ahol megfelelő információhoz, segítséghez juthatnak a betegek és a hozzátartozók − mondta Páncsity Adrienn, a Cédrus Református Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátásának és a közösségi pszichiátriai ellátás vezetője.

Jelenleg az országban nincs konkrét nyilvántartás az Alzheimer-betegek számáról, hozzávetőlegesen két-háromszázezer főt tartanak nyilván, azokat, akik már orvosi segítséget is kaptak.

De ezen felül még több százezren lehetnek a társadalmunkban, akik semmilyen segítségnyújtást nem kapnak, illetve nem vesznek részt orvosi ellátásban, tudtuk meg Mihalovics Mária Krisztinától, aki a Cédrus Idősek Nappali Ellátását és a szociális étkeztetést vezeti.

A korai jelek felismerése kulcsfontosságú

− Először is a legfontosabb az lenne, hogy minél korábban ismerjék fel a betegséget. Szűrővizsgálatokat kellene szervezni. De a családnak is figyelnie kell az idős hozzátartozóra. Az orvosok és neurológusok azt hangsúlyozzák, hogy a korai felismerés nagyon sokat jelent. Bár megállítani nem lehet a folyamatot, de lassítani igen. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy már akkor kérnek segítséget a hozzátartozók, amikor már súlyos vagy középsúlyos a baj. A demenciában szenvedő beteg nappali ellátása, gondozása nagyon nehéz. Fontos, hogy olyan közösségi életet éljenek az idősek, ahol több inger éri őket. Ne izolálódjanak el a társadalomban, és ezáltal a demencia folyamatát csökkenteni vagy stagnálni is tudjuk. A meglévő állapoton, ami már kialakult, azon nem tudunk változtatni, de a lefolyást tudjuk csökkenteni, hogy minél lassabb legyen a betegség menete − tette hozzá Mihalovics Mária Krisztina.