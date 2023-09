A Szerencsejáték Zrt. öt évvel ezelőtt indította el társadalmi felelősségvállalási tevékenységének zászlóshajójává vált játszótér építési programját, eddig 23 ilyen játszótér valósult meg országszerte. Ezeknek a játszótereknek a különlegessége, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek ép társaikkal közösen tudnak játszani. A játszóterek akadálymentesen megközelíthetők, az egyes játékelemek között kerekesszékkel önállóan, segítség nélkül lehet közlekedni.

A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, Máger Andrea elmondta, hogy a dél-alföldi régióban először Kiskunhalason épülhetett meg a befogadó játszótér a Sóstó Fürdő területén. – Nem csupán egy játszótérről van szó, hanem egy olyan közösségi térről, amely alkalmas arra, hogy a gondolati akadályokat is lebontsuk. Meggyőződésünk, hogy az ép és fogyatékkal élő gyermekek számára az együtt szerzett élmény, a közös játék hosszú távon hat, és segíti az elfogadást, ezzel együtt a társadalomba való könnyebb beilleszkedést – hangoztatta.

Fotó: Pozsgai Ákos

Szólt arról is, hogy a Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalásának középpontjában 20 éve a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerőpiaci integrálása áll. Ennek egyik eleme a befogadó játszótér-építési program, melynek keretében a gazdagon felszerelt, a mesék világát idéző játszóterek révén már közel húszezer gyermek ismerkedhetett meg az önfeledt játék, a szórakozás ennek a formájával. Elmondta azt is, hogy a fogyatékkal élők iránti társadalmi felelősségvállalás a vállalat foglalkoztatáspolitikájában is megjelenik, amely nem pusztán jószolgálati tevékenység. A fogyatékkal élő munkavállalók teljesítménye kimagasló eredményt mutat a vállalat üzleti tevékenységében is.

Fülöp Róbert polgármester arról beszélt az ünnepélyes átadón, hogy megtiszteltetésnek tartja, hogy az idei évben Kiskunhalasra esett a választás. – Városunk életében hatalmas léptékű ez a fejlesztés, bártam mondhatom, hogy a település legszebb játszótere készült el a program keretében – hangsúlyozta a városvezető, aki elmondta, hogy Kiskunhalason több olyan intézmény is működik, ahol fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkoznak. Biztos abban, hogy a Szerencsejáték Zrt. küldetéseként megfogalmazott szándék napról napra érzékelhető lesz a Sóstó partján, ahol mostantól még többen megfordulnak majd és a gyerekek használják majd a különböző játékokat.

– Le vagyok nyűgözve ettől a játszótértől, ilyen játszóterek nagyobb városokban is ritkán láthatók, nemhogy a kisebb településeken.

– fogalmazott az átadón Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, aki azt kívánta, hogy a nemzeti lottótársaság minden magyarországi településen tudjon a következő években hasonló játszóteret építeni.

A nemzeti lottótársaság 2022-ig 22 inkluzív játszóteret épített, amelyet idén egy budapesti és öt vidéki helyszínnel bővít. A Kiskunhalason szeptember végén átadott befogadó játszótér a vízi világ tematika köré épült, díszítőelemei között megjelenik Sóstó Fürdő sokszínű élővilága. A játszótérre egyedi játékelemeket és modern okospadot is telepítettek, így egyfajta közösségi térként is funkcionál. Az új helyszín olyan különleges és akadálymentes játékelemekkel várja a gyermekeket, mint például szitakötő hinta, rámpával kialakított panellabirintus, akadálymentes horgászházikó, a megszokott laphinta mellett baba-mama és egy fészekhinta is helyet kapott.