– Az iskola- és óvodakezdés minden évben a vírusfertőzések megemelkedésével jár, melyet unokáim révén, mint nagyszülő magam is tapasztalok. A felnőttek mellett megjelentek az első, hirtelen belázasodó, tipikus vírusfertőzésekre utaló tünetekkel rendelkező gyerekek is. A rendelőben sorra jelentkeznek felső légúti megbetegedésekkel – lázzal, náthával, köhögéssel, végtaggyengeséggel a páciensek. Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy a Covid is jelen van. Néhány esetben, amikor a tünetek alapján is szinte biztos, hogy Coviddal van dolgunk, végzünk egy tesztet, ami sajnos pozitív eredményt mutat. Hál’ Istennek a betegek egyre egészségtudatosabbak, nagyon sokan otthon elvégzik a tesztet. A mostani eljárásrend nem ír elő semmilyen rendkívüli egészségügyi tevékenységet; csak lehetőleg a Covid-tünetek fennállásáig elkülönülést és tüneti terápiát. A betegek követésekor azt tapasztaljuk, hogy ami az első Covid-hullám alatt szövődmény volt, az most nincsen. Viszonylag gyorsan, pár nap alatt lezajlanak ezek a megbetegedések, egy nátha, influenza tünetei mellett – mondta dr. Hajdú Zoltán.

Dr. Hajdú Zoltán, a kalocsai 3. számú körzet háziorvosa

– Ha már Covidról van szó, lényeges tudni, hogy igazából a Covid is egy vírus, és ha a vírusos megbetegedéseknél nem szövődnek valamilyen hurutos tünetek – orr, vagy köpet, gennyes váladék ürítése, akkor antibiotikum nem szükséges. Viszont ha azt tapasztaljuk, hogy a melléküregekben vagy a tüdőben van valamilyen tünet, akkor antibiotikumot adunk. Szerencsére azonban nagyobb szövődmények most nincsenek. Ha van is tünet, az négy-öt nap alatt megszűnik. Ennek ellenére a változékony időjárás azért produkál meglepetéseket. Találkozunk olyan úgynevezett atipikus tüdőgyulladással, amikor különösebb tünet nincs, ami erre utalna, csak a levertség, fáradékonyság, köhögés - majd egy mellkasröntgen alapján kiderül, hogy tüdőgyulladásról van szó. Ezt én nem a Covidnak tulajdonítom, hanem a változékony időjárásnak, nagy melegekben a légkondi használatának, a hideg italok fogyasztásának, a közösségi programoknak. Azért jó, ha nem felejtjük el azokat az óvintézkedéseket, amiket korábban meg kellett, hogy tanuljunk: kézmosás, ha lehet, egy kis távolságtartás, és kicsit újra mindenkinek jobban oda kell figyelnie arra, hogy ne fertőződjünk meg. Természetesen nehezen elkerülhető, hogy időnként megbetegedjünk, de azért vannak módszerek, amelyekkel lehet védekezni a fertőzések ellen. Ilyen például az egészséges életmód, folyadékpótlás, higiéniai szabályok betartása, influenzaoltás és a vitaminok– mondta a háziorvos.